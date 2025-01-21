Жуткое ДТП на трассе под Тюменью. Серьезно пострадали водители и ребенок

Posted 21 января, 11:49
Published 21 января, 11:49
Modified 21 января, 11:55
Updated 21 января, 11:55
Как рассказали представители ГИБДД, водитель автомобиля Тойота, 67 летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд». После удара «Тойоту» отбросило на «Фольксваген», который двигался за автомобилем «Форд».
Все три машины получили серьезные повреждения. Выбиты стекла, деформирован кузов, также пострадали все участники ДТП. Это водитель Тойоты и Форда — 53 летняя женщина и ее 13 летний сын. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось о том, что на «трассе смерти» под Тюменью перевернулся микроавтобус. Пострадали дети.