Жуткое ДТП на трассе под Тюменью. Серьезно пострадали водители и ребенок

Все три машины получили серьезные повреждения. Выбиты стекла, деформирован кузов, также пострадали все участники ДТП. Это водитель Тойоты и Форда — 53 летняя женщина и ее 13 летний сын. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.