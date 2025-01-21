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Posted 21 января, 11:49

Published 21 января, 11:49

Modified 21 января, 11:55

Updated 21 января, 11:55

В жутком ДТП на трассе под Тюменью пострадали два человека и ребенок

Жуткое ДТП на трассе под Тюменью. Серьезно пострадали водители и ребенок

21 января 2025, 11:49
Фото: 1MI.

В жутком ДТП на трассе под Тюменью пострадали два человека и ребенок

Сюжет
ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах жуткого ДТП на трассе в Тюменском районе. На 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области столкнулись «Тойота», «Форд» и «Фольксваген».

Как рассказали представители ГИБДД, водитель автомобиля Тойота, 67 летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд». После удара «Тойоту» отбросило на «Фольксваген», который двигался за автомобилем «Форд».

Все три машины получили серьезные повреждения. Выбиты стекла, деформирован кузов, также пострадали все участники ДТП. Это водитель Тойоты и Форда — 53 летняя женщина и ее 13 летний сын. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Гибдд по Тюменской области

Ранее сообщалось о том, что на «трассе смерти» под Тюменью перевернулся микроавтобус. Пострадали дети.

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