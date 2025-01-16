Недвижимость в Тюмени 2025: купить сейчас или ждать распродажу мечты?

В 2025 году можно ожидать колебания цен, которые могут зависеть от изменения экономической ситуации в России и в мире. Скачки в ставках по ипотечным кредитам, нестабильная ситуация на глобальных рынках или изменения в законодательстве могут повлиять на стоимость жилья. Также покупка квартиры может быть затруднена для тех, кто не имеет стабильного дохода или значительных сбережений, так как растущие цены на квартиры могут сделать жилье менее доступным, особенно в центральных районах города.