Недвижимость в Тюмени 2025: купить сейчас или ждать распродажу мечты?

Posted 16 января, 05:58
Published 16 января, 05:58
Modified 16 января, 06:00
Updated 16 января, 06:00
Рынок недвижимости Тюмени в 2025 году безусловно продолжит меняться под воздействием экономических и социальных факторов. Ожидается, что разные сегменты рынка — первичное жилье, вторичный фонд и загородная недвижимость — будут развиваться неравномерно.
На первичном рынке Тюмени ожидается стабильный, но умеренный рост цен. По словам специалиста сферы недвижимости Андрея Белоусова, это обусловлено: увеличением себестоимости строительства, снижением объемов строительства и влиянием госпрограмм.
«Подорожание строительных материалов напрямую влияет на конечную стоимость квадратного метра. Также вносят вклад рост цен на спецтехнику, логистические услуги и повышение зарплат рабочих строительных специальностей. Многие застройщики в 2024 году скорректировали планы по запуску новых проектов из-за нестабильной экономической ситуации. Это приведет к снижению предложения, что в условиях сохраняющегося спроса будет способствовать росту цен», — рассказал «Нашему городу» эксперт.
Прирост стоимости на первичном рынке, по мнению Белоусова, может составить порядка 5-10% за год. При этом льготные программы, например, «Семейная ипотека» могут в течение года стать менее доступными, допускается, что требования для участия или могут снова ужесточить.
Вторичный рынок недвижимости Тюмени, напротив, демонстрирует тенденцию к снижению цен. Белоусов прогнозирует снижение стоимости на 10% и более. Это может быть связано: со снижением покупательской способности, снижением ликвидности жилья и серьезной конкуренцией с новостройками.
«Рост ипотечных ставок и общая экономическая нестабильность приводят к снижению спроса на вторичное жилье, особенно в старом фонде и районах с менее развитой инфраструктурой. Квартиры, требующие ремонта или расположенные в домах старой постройки, уже продаются с большим дисконтом, что снижает средний уровень цен по сегменту. К тому же кредит оформить при текущей ставке непросто», — говорит специалист.
При этом одной из особенностей 2025 года станет увеличение интереса к жилью в пригородных районах Тюмени. Это связано с улучшением транспортной инфраструктуры и стремлением людей к более спокойной жизни вдали от городского шума. Вторичный рынок будет все больше ориентироваться на объекты, расположенные за пределами центральных районов города.
На фоне роста популярности загородных коттеджных поселков и дач, данный сегмент демонстрирует положительную динамику. По прогнозам агентства «Этажи», в 2025 году загородная недвижимость в Тюмени может подорожать на 15-20%.
Среди факторов, способствующие росту цен отмечают рост популярности загородной жизни, ограниченное предложение и себестоимость строительства.
«На самом деле еще после пандемии многие тюменцы предпочли жить за городом, что сохраняет спрос на участки и коттеджи. Вблизи города свободных участков под застройку становится меньше, что увеличивает спрос на готовые дома и коттеджи», — объясняет Белоусов.
Государственная поддержка ипотеки, включая субсидированные программы и более низкие ставки, также будет влиять на рынок загородной недвижимости. Возможно, что в 2025 году будут предложены новые ипотечные программы, ориентированные именно на покупку загородного жилья, что сделает его более доступным для широкого круга покупателей.
По оценке аналитика рынка недвижимости Рустама Разетдинова наибольшее влияние на изменение цен, спроса и условий покупки жилья окажет экономическая ситуация, изменение ипотечной ставки и меры господдержки.
«Возможна стагнация в экономике, снижающая платежеспособный спрос. В 2025 году Центробанк может сохранить высокий уровень ключевой ставки, что приведет к росту ставок по ипотечным кредитам», — говорит аналитик.
Рынок недвижимости Тюмени в 2025 году останется под влиянием экономических факторов и изменений ипотечной политики. Первичный рынок демонстрирует умеренный рост, вторичный — снижение, а загородная недвижимость может стать одним из самых привлекательных сегментов для инвестиций. Участникам рынка важно учитывать прогнозы и гибко адаптироваться к новым условиям, чтобы принимать взвешенные решения.
Эксперты отмечают, что в 2025 году важным фактором для успешной покупки квартиры останется доступность ипотечных программ, предложение квартир в новых жилых комплексах и устойчивость рынка недвижимости. К тому же с развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни в Тюмени, интерес к приобретению жилья в городе будет только расти, что может сделать покупку проблематичной.
В 2025 году можно ожидать колебания цен, которые могут зависеть от изменения экономической ситуации в России и в мире. Скачки в ставках по ипотечным кредитам, нестабильная ситуация на глобальных рынках или изменения в законодательстве могут повлиять на стоимость жилья. Также покупка квартиры может быть затруднена для тех, кто не имеет стабильного дохода или значительных сбережений, так как растущие цены на квартиры могут сделать жилье менее доступным, особенно в центральных районах города.
Специалисты советуют приобретать новостройки «с котлована» и смело торговаться при покупке «вторички», что может помочь существенно сэкономить.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителям Тюменской области в 2024 году стало сложнее продавать жилье. Уже обжитые квартиры долгое время остаются на стадии показа.