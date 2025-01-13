nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 03:03

Published 13 января, 03:03

Modified 13 января, 03:05

Updated 13 января, 03:05

Тюменцам стало труднее продать квартиры

Тюменцам стало труднее продать квартиры

13 января 2025, 03:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Жителям Тюменской области в 2024 году стало сложнее продавать жилье, чем до этого. Уже обжитые квартиры долгое время остаются на стадии показа.

По итогам прошлого года средний срок продажи квартир вырос на четыре месяца год к году. Вместе с тем, стоимость жилья на вторичном рынке прибавила не так значительно — 7%. Средняя цена квадратного метра остановилась на отметке в 123 тыс. рублей, следует из данных агентства недвижимости «Этажи».

Ловушка: тюменские застройщики продолжат строить, но снимать дома с продаж
Узнать подробнее
«В декабре 2024 года средний срок экспозиции проданных квартир на вторичном рынке составлял 8,88 месяцев. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 4,00 месяца», — сообщили аналитики.
Тюменские строители возвели рекордный объем жилья в 2024 году
Узнать подробнее

В декабре прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройках Тюмени достигла 146 тыс. рублей, и за год цена выросла на 13,5%. Но вырос и объем предложений на рынке, только в декабре этот показатель увеличился на 1,4%.

Читайте также:
Семейная ипотека на ИЖС рухнула в ТюмениЧастные дома в Тюменской области подорожали за год до 7,6 млн рублейАренда загородных домов в Тюмени подорожала за год на 15%
#Марина Коржина#Бизнес#Недвижимость#Тюменская область#Продажа квартиры#Рынок недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика