Тюменцам стало труднее продать квартиры

Posted 13 января, 03:03
Published 13 января, 03:03
Modified 13 января, 03:05
Updated 13 января, 03:05
По итогам прошлого года средний срок продажи квартир вырос на четыре месяца год к году. Вместе с тем, стоимость жилья на вторичном рынке прибавила не так значительно — 7%. Средняя цена квадратного метра остановилась на отметке в 123 тыс. рублей, следует из данных агентства недвижимости «Этажи».
«В декабре 2024 года средний срок экспозиции проданных квартир на вторичном рынке составлял 8,88 месяцев. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 4,00 месяца», — сообщили аналитики.
В декабре прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройках Тюмени достигла 146 тыс. рублей, и за год цена выросла на 13,5%. Но вырос и объем предложений на рынке, только в декабре этот показатель увеличился на 1,4%.