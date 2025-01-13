Тюменцам стало труднее продать квартиры

По итогам прошлого года средний срок продажи квартир вырос на четыре месяца год к году. Вместе с тем, стоимость жилья на вторичном рынке прибавила не так значительно — 7%. Средняя цена квадратного метра остановилась на отметке в 123 тыс. рублей, следует из данных агентства недвижимости «Этажи».