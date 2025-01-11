Аренда квартир в Тюмени подорожала до 33 тысяч рублей

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, наибольший рост арендных ставок продемонстрировали двухкомнатные квартиры — с 27,9 до 33,1 тысячи рублей. На 15%, с 36,9 до 42,6 тысячи подорожали двухкомнатные квартиры, на 14% — до 35,5 тысячи рублей однокомнатные. Стоимость аренды студий по сравнению с 2023 годом увеличилась на 11% — с 19,2 до 21,3 тысячи рублей.