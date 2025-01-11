Аренда квартир в Тюмени подорожала до 33 тысяч рублей

Posted 11 января, 04:50
Published 11 января, 04:50
Modified 11 января, 04:52
Updated 11 января, 04:52
По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, наибольший рост арендных ставок продемонстрировали двухкомнатные квартиры — с 27,9 до 33,1 тысячи рублей. На 15%, с 36,9 до 42,6 тысячи подорожали двухкомнатные квартиры, на 14% — до 35,5 тысячи рублей однокомнатные. Стоимость аренды студий по сравнению с 2023 годом увеличилась на 11% — с 19,2 до 21,3 тысячи рублей.
«Общая экономическая обстановка и инфляция создают дополнительное давление на рынок. Не стоит забывать и о росте процентных ставок, который также вносит свою лепту в формирование цен. Также аренда квартир все больше начинает восприниматься как инвестиционный продукт: собственники, наблюдая за увеличением доходности банковских вкладов, стремятся компенсировать свои финансовые потери через повышение арендной платы», — отмечают эксперты.
Одновременно с ростом арендных ставок увеличился и спрос на съемное жилье — на 12%.
Что касается цен в 2025 году, то специалисты давать прогнозы затрудняются, но отмечают ситуация будет зависеть от общей экономической обстановки в стране, величины ключевой ставки, доступности ипотечных кредитов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год частные дома подорожали почти на 7%. При этом по итогам четвертого квартала 2024 года их цена снизилась на 1,2%.