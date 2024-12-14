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Posted 14 декабря, 07:46

Published 14 декабря, 07:46

Modified 14 декабря, 07:48

Updated 14 декабря, 07:48

В Тюмени из-за ожидания обвала цен в два раза упали продажи квартир

Ждут обвала цен: в Тюмени в два раза упали продажи квартир

14 декабря 2024, 07:46
Фото: 1MI.

В Тюмени из-за ожидания обвала цен в два раза упали продажи квартир

Сюжет
Недвижимость
Доля сделок с наличным расчетом на рынке новостроек в Тюмени за последний год сократилась в два раза. Если в 2023 году с полной оплатой стоимости недвижимости совершалось 12,3% от общего числа сделок, то в этом году только 7%.

Как пояснила главный аналитик ГК «Меридиан» Светлана Молодкина, причиной снижения доли сделок с полной оплатой на первичном рынке стал уход одной части покупателей на вторичный рынок недвижимости и решение другой части повременить с приобретением жилья.

«На рынке начинает формироваться отложенный спрос, покупатель уходит „в ожидание обвала цен“, хотя реальные цифры показывают, что стоимость квадратного метра, наоборот, продолжает только расти», — пояснила Светлана Молодкина РБК Тюмень.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья достигла 116 тысяч рублей. За месяц «квадрат» подорожал на 0,5%, за полгода рост — на 1,8%.

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