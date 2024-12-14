Ждут обвала цен: в Тюмени в два раза упали продажи квартир

Posted 14 декабря, 07:46
Published 14 декабря, 07:46
Modified 14 декабря, 07:48
Updated 14 декабря, 07:48
Как пояснила главный аналитик ГК «Меридиан» Светлана Молодкина, причиной снижения доли сделок с полной оплатой на первичном рынке стал уход одной части покупателей на вторичный рынок недвижимости и решение другой части повременить с приобретением жилья.
«На рынке начинает формироваться отложенный спрос, покупатель уходит „в ожидание обвала цен“, хотя реальные цифры показывают, что стоимость квадратного метра, наоборот, продолжает только расти», — пояснила Светлана Молодкина РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья достигла 116 тысяч рублей. За месяц «квадрат» подорожал на 0,5%, за полгода рост — на 1,8%.