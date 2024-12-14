Ждут обвала цен: в Тюмени в два раза упали продажи квартир

В Тюмени из-за ожидания обвала цен в два раза упали продажи квартир

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Доля сделок с наличным расчетом на рынке новостроек в Тюмени за последний год сократилась в два раза. Если в 2023 году с полной оплатой стоимости недвижимости совершалось 12,3% от общего числа сделок, то в этом году только 7%.