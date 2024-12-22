Новостройки в Тюмени за год подорожали почти на 10%

Posted 22 декабря, 06:52
Published 22 декабря, 06:52
Modified 22 декабря, 06:54
Updated 22 декабря, 06:54
По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», в ноябре «квадрат» на рынке новостроек подорожал на 1,4%. В целом по России стоимость квадратного метра за последний год выросла на 12,1%, за ноябрь средние цены на квартиры в стране поднялись на 1,2%.
«Новостройки в ноябре показывают рост — самый высокий с момента отмены льготной ипотеки в июне. Строящееся жилье дорожает даже в тех городах, в которых цены ранее начали снижаться. Важную роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Но главное, они предвкушают традиционно высокий сезон — конец года и предновогодний ажиотаж», — отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
По прогнозам эксперта, снижаться цены на недвижимость в новостройках начнут в январе 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области купило квартиру за 25 миллионов рублей. Недвижимость площадью 130 квадратных метров расположена в ЖК «Правобережный».