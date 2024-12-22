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Posted 22 декабря, 06:52

Published 22 декабря, 06:52

Modified 22 декабря, 06:54

Updated 22 декабря, 06:54

Новостройки в Тюмени за год подорожали почти на 10%

Новостройки в Тюмени за год подорожали почти на 10%

22 декабря 2024, 06:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени за последний год выросла на 9,6% — до 144,8 тысячи рублей. Средняя цена квартиры в новостройке достигла 7,4 миллиона рублей, что на 8,7% больше чем годом ранее.

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», в ноябре «квадрат» на рынке новостроек подорожал на 1,4%. В целом по России стоимость квадратного метра за последний год выросла на 12,1%, за ноябрь средние цены на квартиры в стране поднялись на 1,2%.

«Новостройки в ноябре показывают рост — самый высокий с момента отмены льготной ипотеки в июне. Строящееся жилье дорожает даже в тех городах, в которых цены ранее начали снижаться. Важную роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Но главное, они предвкушают традиционно высокий сезон — конец года и предновогодний ажиотаж», — отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По прогнозам эксперта, снижаться цены на недвижимость в новостройках начнут в январе 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области купило квартиру за 25 миллионов рублей. Недвижимость площадью 130 квадратных метров расположена в ЖК «Правобережный».

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