Новостройки в Тюмени за год подорожали почти на 10%

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», в ноябре «квадрат» на рынке новостроек подорожал на 1,4%. В целом по России стоимость квадратного метра за последний год выросла на 12,1%, за ноябрь средние цены на квартиры в стране поднялись на 1,2%.