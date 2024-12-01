За полгода в Тюмени стоимость «вторички» выросла на 1,8%

Posted 1 декабря, 09:09
Published 1 декабря, 09:09
Modified 1 декабря, 09:09
Updated 1 декабря, 09:09
По данным аналитиков Яндекс Недвижимость, одновременно с этим за последний месяц выросло число выставленных на продажу лотов — на 1,6%.
В целом по России в ноябре незначительное снижение медианной стоимости «квадрата» в течение месяца было зафиксировано в Ростове-на-Дону, (-0,9% до 112 тысяч рублей), в Волгограде (-0,2% до 96 000 тысяч рублей), Екатеринбурге (-0,1% до 116 тысяч рублей). Рост стоимости вторичной недвижимости зарегистрирован в Казани (+0,9% до 171 тысячи рублей), Краснодаре (+0,8% до 121 тысячи рублей) и Перми (+0,8% до 101 тысячи рублей).
По словам коммерческого директора Яндекс Недвижимости Евгения Белокурова, рынок вторичного жилья находится в стагнации на протяжении несколько месяцев.
Стоимость «вторички» в крупнейших городах России от месяца к месяцу либо несущественно снижается, либо демонстрирует минимальный рост. При этом все большая часть покупателей сегодня готовы воспользоваться сбережениями для покупки готового жилья вместо использования заемных средств.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в октябре стоимость квартир эконом-класса снизилась на 3,7%. Средняя цена квадратного метра составила 113 тысяч рублей.