nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 09:09

Published 1 декабря, 09:09

Modified 1 декабря, 09:09

Updated 1 декабря, 09:09

За полгода в Тюмени стоимость «вторички» выросла на 1,8%

За полгода в Тюмени стоимость «вторички» выросла на 1,8%

1 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В ноябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья составила менее 116 тысяч рублей. По сравнению с октябрем стоимость «квадрата» увеличилась на 0,5%, за полгода рост составил 1,8%.

По данным аналитиков Яндекс Недвижимость, одновременно с этим за последний месяц выросло число выставленных на продажу лотов — на 1,6%.

В целом по России в ноябре незначительное снижение медианной стоимости «квадрата» в течение месяца было зафиксировано в Ростове-на-Дону, (-0,9% до 112 тысяч рублей), в Волгограде (-0,2% до 96 000 тысяч рублей), Екатеринбурге (-0,1% до 116 тысяч рублей). Рост стоимости вторичной недвижимости зарегистрирован в Казани (+0,9% до 171 тысячи рублей), Краснодаре (+0,8% до 121 тысячи рублей) и Перми (+0,8% до 101 тысячи рублей).

По словам коммерческого директора Яндекс Недвижимости Евгения Белокурова, рынок вторичного жилья находится в стагнации на протяжении несколько месяцев.

Стоимость «вторички» в крупнейших городах России от месяца к месяцу либо несущественно снижается, либо демонстрирует минимальный рост. При этом все большая часть покупателей сегодня готовы воспользоваться сбережениями для покупки готового жилья вместо использования заемных средств.

Рынок коммерческой недвижимости в Тюмени перешел на тренд «мелкой нарезки»
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в октябре стоимость квартир эконом-класса снизилась на 3,7%. Средняя цена квадратного метра составила 113 тысяч рублей.

Читайте также:
Цены на китайские автомобили в Тюмени упали за год на 13,6%В Тюмени ограбили строящийся храмДва новых речных порта планируют построить в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Покупка квартир#Цены на квартиры#Продажа недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика