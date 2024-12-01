За полгода в Тюмени стоимость «вторички» выросла на 1,8%

В целом по России в ноябре незначительное снижение медианной стоимости «квадрата» в течение месяца было зафиксировано в Ростове-на-Дону, (-0,9% до 112 тысяч рублей), в Волгограде (-0,2% до 96 000 тысяч рублей), Екатеринбурге (-0,1% до 116 тысяч рублей). Рост стоимости вторичной недвижимости зарегистрирован в Казани (+0,9% до 171 тысячи рублей), Краснодаре (+0,8% до 121 тысячи рублей) и Перми (+0,8% до 101 тысячи рублей).