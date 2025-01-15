Тюменец «поселил» в своей квартире 56 мигрантов

Posted 15 января, 07:07
Published 15 января, 07:07
Modified 15 января, 07:09
Updated 15 января, 07:09
По данным прокуратуры Тюменской области, житель областной столицы в период с февраля по август 2024 года зарегистрировал в своей квартире 56 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстанской Республики. За фиктивную регистрацию он получил вознаграждение в размере 28 тысяч рублей.
Уголовное дело по данному факту направлено в мировой суд Ленинского судебного района Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область после новогодних каникул начали возвращаться мигранты. Иностранные граждане на время праздников уезжали из страны в свои родные страны.