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Posted 15 января, 07:07

Published 15 января, 07:07

Modified 15 января, 07:09

Updated 15 января, 07:09

Тюменец «поселил» в своей квартире 56 мигрантов

Тюменец «поселил» в своей квартире 56 мигрантов

15 января 2025, 07:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
За незаконную регистрацию иностранцев на 42-летнего тюменца заведено уголовное дело. В ближайшее время его рассмотрят в суде.

По данным прокуратуры Тюменской области, житель областной столицы в период с февраля по август 2024 года зарегистрировал в своей квартире 56 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстанской Республики. За фиктивную регистрацию он получил вознаграждение в размере 28 тысяч рублей.

Уголовное дело по данному факту направлено в мировой суд Ленинского судебного района Тюмени.

В деле тюменских мигрантов, живущих на лестнице, не могут найти виновных
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область после новогодних каникул начали возвращаться мигранты. Иностранные граждане на время праздников уезжали из страны в свои родные страны.

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