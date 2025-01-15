Тюменец «поселил» в своей квартире 56 мигрантов

По данным прокуратуры Тюменской области, житель областной столицы в период с февраля по август 2024 года зарегистрировал в своей квартире 56 иностранных граждан, в том числе граждан Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстанской Республики. За фиктивную регистрацию он получил вознаграждение в размере 28 тысяч рублей.