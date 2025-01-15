У тюменцев ради реновации заберут недвижимость

Реновацию в районе улицы Горпищекомбинатовской проводит СЗ «Максимус». Компания выкупила землю площадью 6,5 гектара за 546 тысяч рублей в марте 2023 года. КРТ в районе Мелиортаторов — 70 лет Октября будет проводить ООО «Специализированный застройщик Норден», учредителем которой является депутат тюменской облдумы Владимир Пискайкин. Земельный участок площадью 2,2 гектара достался «Норден» за 4 тысячи рублей.