У тюменцев ради реновации заберут недвижимость

Posted 15 января, 06:20
Published 15 января, 06:20
Modified 15 января, 06:22
Updated 15 января, 06:22
«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по улице Горпищекомбинатовская, д. 12б (кв. 12) и 70 лет Октября, 2а (кв.12 и кв. 5) в рамках КРТ», — указано в сообщении администрации Тюмени.
На месте снесенных домов появятся новые многоэтажные дома, парковочные пространства, учреждения здравоохранения, школы, магазины, заведения общепита.
Реновацию в районе улицы Горпищекомбинатовской проводит СЗ «Максимус». Компания выкупила землю площадью 6,5 гектара за 546 тысяч рублей в марте 2023 года. КРТ в районе Мелиортаторов — 70 лет Октября будет проводить ООО «Специализированный застройщик Норден», учредителем которой является депутат тюменской облдумы Владимир Пискайкин. Земельный участок площадью 2,2 гектара достался «Норден» за 4 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 18 января до 20 ноября перекроют движение по улице Джанбровского. Там будут строить новую дорожную развязку.