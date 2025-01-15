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Posted 15 января, 06:20

Published 15 января, 06:20

Modified 15 января, 06:22

Updated 15 января, 06:22

У тюменцев ради реновации заберут недвижимость

У тюменцев ради реновации заберут недвижимость

15 января 2025, 06:20
Фото: 1MI.
Речь идет о помещениях, расположенных в зданиях по улицам Горпищекомбинатовской и 70 лет Октября.
«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по улице Горпищекомбинатовская, д. 12б (кв. 12) и 70 лет Октября, 2а (кв.12 и кв. 5) в рамках КРТ», — указано в сообщении администрации Тюмени.

На месте снесенных домов появятся новые многоэтажные дома, парковочные пространства, учреждения здравоохранения, школы, магазины, заведения общепита.

Реновацию в районе улицы Горпищекомбинатовской проводит СЗ «Максимус». Компания выкупила землю площадью 6,5 гектара за 546 тысяч рублей в марте 2023 года. КРТ в районе Мелиортаторов — 70 лет Октября будет проводить ООО «Специализированный застройщик Норден», учредителем которой является депутат тюменской облдумы Владимир Пискайкин. Земельный участок площадью 2,2 гектара достался «Норден» за 4 тысячи рублей.

Десятки гаражей заберут у тюменцев ради реновации
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 18 января до 20 ноября перекроют движение по улице Джанбровского. Там будут строить новую дорожную развязку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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