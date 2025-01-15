Тюменские чиновники предлагают вместо лебедя отстреливать бакланов

Posted 15 января, 04:47
Published 15 января, 04:47
Modified 15 января, 04:50
Updated 15 января, 04:50
Если изменения будут внесены, то тюменским охотникам разрешат отстреливать бакланов. Между тем, тюменские орнитологи к данной идее относятся негативно.
По мнению тюменского орнитолога Ивана Краснова, отстрел бакланов может оказать существенное влияние на состояние флоры и фауны.
По его словам, бакланы являются частью экосистемы, и их исчезновение может повлиять на другие виды, особенно те, которые питаются рыбой или другими водными организмами, конкурируя с бакланами, пишет 72.RU.
«Снижение численности бакланов может повлиять на поведение других птиц, которые используют те же места для гнездования или миграции, а также привести к увеличению численности рыб, что, в свою очередь, повлияет на другие виды, зависящие от рыбы как источника пищи», — отмечает Краснов.
И добавляет, что бакланы могут наносить рыбному хозяйству ущерб, так как данные птицы потребляют немало рыбы. Но в Тюменской области речь не идет о больших потерях.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее Госохотдепартамент Тюменской области планировал разрешить в регионе отстрел лебедей-кликунов. Было организовано анонимное голосование, однако большая часть тюменцев данную инициативу не поддержала.