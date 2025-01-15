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Posted 15 января, 04:47

Published 15 января, 04:47

Modified 15 января, 04:50

Updated 15 января, 04:50

Тюменские чиновники хотят разрешить охоту на бакланов

Тюменские чиновники предлагают вместо лебедя отстреливать бакланов

15 января 2025, 04:47
Фото: 1MI.

Тюменские чиновники хотят разрешить охоту на бакланов

В Тюменской области планируют расширить список птиц, разрешенных к отстрелу. В настоящее время документы для внесения изменений в региональное законодательство готовят в Госохотдепартаменте.

Если изменения будут внесены, то тюменским охотникам разрешат отстреливать бакланов. Между тем, тюменские орнитологи к данной идее относятся негативно.

По мнению тюменского орнитолога Ивана Краснова, отстрел бакланов может оказать существенное влияние на состояние флоры и фауны.

По его словам, бакланы являются частью экосистемы, и их исчезновение может повлиять на другие виды, особенно те, которые питаются рыбой или другими водными организмами, конкурируя с бакланами, пишет 72.RU.

«Снижение численности бакланов может повлиять на поведение других птиц, которые используют те же места для гнездования или миграции, а также привести к увеличению численности рыб, что, в свою очередь, повлияет на другие виды, зависящие от рыбы как источника пищи», — отмечает Краснов.

И добавляет, что бакланы могут наносить рыбному хозяйству ущерб, так как данные птицы потребляют немало рыбы. Но в Тюменской области речь не идет о больших потерях.

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Ранее «Наш Город» писал, что ранее Госохотдепартамент Тюменской области планировал разрешить в регионе отстрел лебедей-кликунов. Было организовано анонимное голосование, однако большая часть тюменцев данную инициативу не поддержала.

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