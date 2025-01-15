Тюменские санатории вошли в топ самых популярных в России

Второе место в рейтинге заняли санатории Кавказских Минеральных Вод, в которых отдохнули 230 тысяч отдыхающих. Средняя стоимость путевки здесь составила 6 380 рублей, что является самой высокой ценой не только в ТОП-10, но и всех регионов России. Продолжительность отдыха на составила 10 дней.