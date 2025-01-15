nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 05:14

Published 15 января, 05:14

Modified 15 января, 05:16

Updated 15 января, 05:16

Тюменские санатории вошли в топ России по числу отдыхающих

Тюменские санатории вошли в топ самых популярных в России

15 января 2025, 05:14
Фото: 1MI.

Тюменские санатории вошли в топ России по числу отдыхающих

Сюжет
Отдых
По количеству отдыхающих в осенний период среди российских здравниц тюменские санатории заняли 9 место. Осенью там поправили свое здоровье 39,5 тысячи человек. Это на 22% больше аналогичных показателей 2023 года.

По данным аналитиков портала бронирования Санатории-России.рф, в среднем продолжительность отдыха составила 8 дней, а средняя стоимость в сутки 5 600 рублей.

Лидером по числу отдыхающих в осенний период среди здравниц стал Краснодарский край. За три осенних месяца в санаториях региона отдохнули почти более 400 тысяч человек. Средняя стоимость путевки составила 4 330 рублей в сутки, а продолжительность отдыха — девять дней.

Второе место в рейтинге заняли санатории Кавказских Минеральных Вод, в которых отдохнули 230 тысяч отдыхающих. Средняя стоимость путевки здесь составила 6 380 рублей, что является самой высокой ценой не только в ТОП-10, но и всех регионов России. Продолжительность отдыха на составила 10 дней.

Авиабилеты из Тюмени в Екатеринбург подорожали почти на 1 тысячу рублей
Узнать подробнее

На третьем месте расположились санатории Крыма — их посетили около 160 тысяч человек. Стоимость путевки составила в среднем 2 860 рублей в сутки.

Ранее «Наш Город» писал, что санатории Тюменской области вошли в топ-3 российских здравниц по росту доходов за первую половину 2024 года. За первые шесть месяцев выручка составила 3,8 миллиарда рублей.

Читайте также:
Тюменские чиновники предлагают вместо лебедя отстреливать баклановВ Тюмени из-за строительства новой развязки почти на год перекроют улицуЛюбимый подрядчик тюменского правительства выиграл крупный госконтракт
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Отпуск#Санатории
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика