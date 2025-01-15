Тюменские санатории вошли в топ самых популярных в России

Posted 15 января, 05:14
Published 15 января, 05:14
Modified 15 января, 05:16
Updated 15 января, 05:16
По данным аналитиков портала бронирования Санатории-России.рф, в среднем продолжительность отдыха составила 8 дней, а средняя стоимость в сутки 5 600 рублей.
Лидером по числу отдыхающих в осенний период среди здравниц стал Краснодарский край. За три осенних месяца в санаториях региона отдохнули почти более 400 тысяч человек. Средняя стоимость путевки составила 4 330 рублей в сутки, а продолжительность отдыха — девять дней.
Второе место в рейтинге заняли санатории Кавказских Минеральных Вод, в которых отдохнули 230 тысяч отдыхающих. Средняя стоимость путевки здесь составила 6 380 рублей, что является самой высокой ценой не только в ТОП-10, но и всех регионов России. Продолжительность отдыха на составила 10 дней.
На третьем месте расположились санатории Крыма — их посетили около 160 тысяч человек. Стоимость путевки составила в среднем 2 860 рублей в сутки.
Ранее «Наш Город» писал, что санатории Тюменской области вошли в топ-3 российских здравниц по росту доходов за первую половину 2024 года. За первые шесть месяцев выручка составила 3,8 миллиарда рублей.