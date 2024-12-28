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Posted 28 декабря, 06:10

Published 28 декабря, 06:10

Modified 28 декабря, 06:12

Updated 28 декабря, 06:12

У тюменцев изымут более 20 гаражей ради КРТ

Десятки гаражей заберут у тюменцев ради реновации

28 декабря 2024, 06:10

У тюменцев изымут более 20 гаражей ради КРТ

Все они расположены по улице Дамбовской. Процедуру изъятия проведут в рамках реализации программы КРТ в районе улиц Дамбовская — Мельникайте.
«Распоряжением администрации Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте для муниципальных нужд», — указано в информации, размещенной на сайте мэрии.

Работы по реновации будут проведены в течение пяти лет. Здесь возведут высотки, детские сады, школы, прочие объекты инфраструктуры.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «СЗ Завод ЖБИ-3» выкупила за 82 тысячи рублей земельный участок в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская. Торги состоялись на этой неделе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#Гаражи#КРТ
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