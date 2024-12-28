Десятки гаражей заберут у тюменцев ради реновации

Posted 28 декабря, 06:10
Published 28 декабря, 06:10
Modified 28 декабря, 06:12
Updated 28 декабря, 06:12
«Распоряжением администрации Тюмени в целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте для муниципальных нужд», — указано в информации, размещенной на сайте мэрии.
Работы по реновации будут проведены в течение пяти лет. Здесь возведут высотки, детские сады, школы, прочие объекты инфраструктуры.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «СЗ Завод ЖБИ-3» выкупила за 82 тысячи рублей земельный участок в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская. Торги состоялись на этой неделе.