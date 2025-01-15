В Тюмени из-за строительства новой развязки почти на год перекроют улицу

Согласно документации, работы по строительству дороги будут проведены в три этапа. Сдача путепровода в эксплуатацию запланирована на ноября 2026 года построить путепровод по улице Сергея Джнабровского и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Также в проекте заложена организация наружного освещения, тротуаров и велодорожек, установка пяти остановочных комплексов.