nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 04:15

Published 15 января, 04:15

Modified 15 января, 04:17

Updated 15 января, 04:17

В Тюмени из-за строительства новой развязки почти на год перекроют улицу

В Тюмени из-за строительства новой развязки почти на год перекроют улицу

15 января 2025, 04:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Для движения транспорта с 18 января будет закрыта улица Джанбровского. Там будут проводиться работы по строительству дорожной развязки на примыкании к Московскому тракту.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, ограничения будут действовать до 20 ноября 2025 года.

Фото: ГУС ТО

Напомним, контракт на строительство транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень, был заключен в сентябре 2024 года с компанией «Мостострой-11». Его стоимость составляет 5,7 миллиарда рублей.

Согласно документации, работы по строительству дороги будут проведены в три этапа. Сдача путепровода в эксплуатацию запланирована на ноября 2026 года построить путепровод по улице Сергея Джнабровского и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Также в проекте заложена организация наружного освещения, тротуаров и велодорожек, установка пяти остановочных комплексов.

Тюменские трассы расширят до четырех полос. Когда?
Узнать подробнее

Новая дорожная развязка, по мнению властей, позволит развязка разгрузить движение на Московском тракте и улучшить транспортное сообщение между деревней Дударева, ЖК Преображенский на Московском и микрорайоном Тюменская слобода.

Ранее «Наш Город» писал, что компания ТОДЭП за 289,4 миллиона рублей проведет ремонт моста через реку Ишим в Ишимском районе. Контракт был заключен в конце декабря 2024 года.

Читайте также:
Любимый подрядчик тюменского правительства выиграл крупный госконтрактВ Тюмени 15 января будет пасмурно и теплоМне нечего оставить внукам. История преданного тобольского офицера, погибшего на СВО
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Дороги#Дорожное строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика