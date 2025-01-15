В Тюмени из-за строительства новой развязки почти на год перекроют улицу

Posted 15 января, 04:15
Published 15 января, 04:15
Modified 15 января, 04:17
Updated 15 января, 04:17
Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, ограничения будут действовать до 20 ноября 2025 года.
Напомним, контракт на строительство транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень, был заключен в сентябре 2024 года с компанией «Мостострой-11». Его стоимость составляет 5,7 миллиарда рублей.
Согласно документации, работы по строительству дороги будут проведены в три этапа. Сдача путепровода в эксплуатацию запланирована на ноября 2026 года построить путепровод по улице Сергея Джнабровского и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт. Также в проекте заложена организация наружного освещения, тротуаров и велодорожек, установка пяти остановочных комплексов.
Новая дорожная развязка, по мнению властей, позволит развязка разгрузить движение на Московском тракте и улучшить транспортное сообщение между деревней Дударева, ЖК Преображенский на Московском и микрорайоном Тюменская слобода.
Ранее «Наш Город» писал, что компания ТОДЭП за 289,4 миллиона рублей проведет ремонт моста через реку Ишим в Ишимском районе. Контракт был заключен в конце декабря 2024 года.