Праздники закончились: в Тюмень возвращаются мигранты

Posted 11 января, 10:30
Published 11 января, 10:30
Modified 11 января, 10:32
Updated 11 января, 10:32
По информации инсайдеров, часть иностранцев уезжала из Тюменской области из-за пристального внимания силовиков и участившихся проверок, пишет Ура.Ру.
«Во время каникул работа по мигрантам не останавливалась. В том числе, в плане рейдов. Поэтому некоторые выходцы из стран ближнего зарубежья решили подстраховаться и устроили себе что-то типа отпуска. Сейчас начали возвращаться. Речь идет о легальных мигрантах, у которых имеются необходимые документы и разрешения на работу», — рассказал источник.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по итогам последнего рейда силовики обнаружили 25 иностранцев-уклонистов. Мигранты получили гражданство РФ, но на воинский учет не встали.