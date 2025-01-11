nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 10:30

Published 11 января, 10:30

Modified 11 января, 10:32

Updated 11 января, 10:32

Праздники закончились: в Тюмень возвращаются мигранты

Праздники закончились: в Тюмень возвращаются мигранты

11 января 2025, 10:30
Фото: 1MI.
В Тюменскую область начали возвращаться мигранты. Иностранные граждане временно уезжали из региона на период новогодних каникул.

По информации инсайдеров, часть иностранцев уезжала из Тюменской области из-за пристального внимания силовиков и участившихся проверок, пишет Ура.Ру.

«Во время каникул работа по мигрантам не останавливалась. В том числе, в плане рейдов. Поэтому некоторые выходцы из стран ближнего зарубежья решили подстраховаться и устроили себе что-то типа отпуска. Сейчас начали возвращаться. Речь идет о легальных мигрантах, у которых имеются необходимые документы и разрешения на работу», — рассказал источник.
Мигрантами, проживающими в подъезде тюменской многоэтажки, заинтересовались в СК
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по итогам последнего рейда силовики обнаружили 25 иностранцев-уклонистов. Мигранты получили гражданство РФ, но на воинский учет не встали.

Читайте также:
В тюменской Госавтоинспекции встревожены всплеском ДТП с участием автобусовЗакупку школьных автобусов для Тюменской области в 2025 году авансируют на 100%Тюменские трассы расширят до четырех полос. Когда?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Иностранцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика