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Posted 11 января, 08:34

Published 11 января, 08:34

Modified 11 января, 08:34

Updated 11 января, 08:34

Закупку школьных автобусов для Тюменской области в 2025 году авансируют на 100%

Закупку школьных автобусов для Тюменской области в 2025 году авансируют на 100%

11 января 2025, 08:34
Фото: 1MI.
Соответствующий проект постановления подготовило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В сообщении Минпромторга указано, что в 2025 году из федерального бюджета выделят 11,4 миллиарда рублей на приобретение свыше 3 тысяч школьных автобусов для субъектов России.

«Предлагаемое решение о 100-процентном авансировании позволит своевременно осуществить закупку техники в необходимых объёмах, производство высоколокализованных автобусов будет обеспечено на мощностях отечественных предприятий — „АЗ „НАЗ“ (ранее — ООО „Автозавод „ГАЗ“), „ПАЗ“, „КАВЗ“ и „УАЗ, — отмечено пресс-релизе Минпромторга.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году на ремонт школ и детских садов потратят более 1,2 миллиарда рублей. Всего будет отремонтировано 4 общеобразовательных учреждения и один детсад.

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