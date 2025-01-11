Закупку школьных автобусов для Тюменской области в 2025 году авансируют на 100%

Posted 11 января, 08:34
Published 11 января, 08:34
Modified 11 января, 08:34
Updated 11 января, 08:34
В сообщении Минпромторга указано, что в 2025 году из федерального бюджета выделят 11,4 миллиарда рублей на приобретение свыше 3 тысяч школьных автобусов для субъектов России.
«Предлагаемое решение о 100-процентном авансировании позволит своевременно осуществить закупку техники в необходимых объёмах, производство высоколокализованных автобусов будет обеспечено на мощностях отечественных предприятий — „АЗ „НАЗ“ (ранее — ООО „Автозавод „ГАЗ“), „ПАЗ“, „КАВЗ“ и „УАЗ, — отмечено пресс-релизе Минпромторга.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году на ремонт школ и детских садов потратят более 1,2 миллиарда рублей. Всего будет отремонтировано 4 общеобразовательных учреждения и один детсад.