Тюменские трассы расширят до четырех полос. Когда?

Posted 11 января, 08:00
Published 11 января, 08:00
Modified 11 января, 08:02
Updated 11 января, 08:02
«Планируется реализация проекта по созданию магистралей непрерывного движения. Число полос до четырех будет увеличено на автодорогах: Тюмень — Ишим — граница Омской области федеральной автодороги „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“, Тюмень — Тобольск — граница ХМАО-Югры федеральной автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“, Тюмень — граница Курганской области федеральной автодороги „Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени“ („Иртыш“)», — отмечено в документе.
Также указано, что запланировано строительство отдельных участков второго обхода Тюмени, развитие железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке трассы Тюмень — Екатеринбург и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Ленина в 2025 году появится выделенная полоса движения для автобусов. Ее обустроят на участке от Челюскинцев до Первомайской.