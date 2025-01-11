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Posted 11 января, 08:00

Published 11 января, 08:00

Modified 11 января, 08:02

Updated 11 января, 08:02

В Тюменской области будут расширены до четырех полос участки федеральных трасс

Тюменские трассы расширят до четырех полос. Когда?

11 января 2025, 08:00
Фото: 1MI.

В Тюменской области будут расширены до четырех полос участки федеральных трасс

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Строительство
В Тюменской области до 2034 года расширят до четырех полос несколько участков федеральных трасс. Соответствующая информация указана в опубликованном прогнозе социально-экономического развития.
«Планируется реализация проекта по созданию магистралей непрерывного движения. Число полос до четырех будет увеличено на автодорогах: Тюмень — Ишим — граница Омской области федеральной автодороги „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“, Тюмень — Тобольск — граница ХМАО-Югры федеральной автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“, Тюмень — граница Курганской области федеральной автодороги „Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени“ („Иртыш“)», — отмечено в документе.

Также указано, что запланировано строительство отдельных участков второго обхода Тюмени, развитие железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке трассы Тюмень — Екатеринбург и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Ленина в 2025 году появится выделенная полоса движения для автобусов. Ее обустроят на участке от Челюскинцев до Первомайской.

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