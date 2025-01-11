В тюменской Госавтоинспекции встревожены всплеском ДТП с участием автобусов

Posted 11 января, 09:11
Published 11 января, 09:11
Modified 11 января, 09:11
Updated 11 января, 09:11
Для сравнения, за весь 2023 год в Тюменской области было зарегистрировано 148 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси.
«Мы уже принимаем дополнительные меры по предупреждению таких аварий. Будет организован выборочный контроль за пассажирским транспортом, пройдут профилактические визиты в предприятия, занимающиеся организацией пассажирских перевозок. Я призываю пассажиров пользоваться услугами легальных перевозчиков, а водителей соблюдать ПДД в каждой поездке и понимать меру ответственности», — подчеркнул глава Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием микроавтобуса — водитель транспортного средства не справился с управлением, врезался в столб и съела с проезжей части дороги в кювет.
В результате ДТП травмы получили три человека, в том числе 6-летний ребенок. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».