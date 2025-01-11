nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 09:11

Published 11 января, 09:11

Modified 11 января, 09:11

Updated 11 января, 09:11

В тюменской Госавтоинспекции встревожены всплеском ДТП с участием автобусов

В тюменской Госавтоинспекции встревожены всплеском ДТП с участием автобусов

11 января 2025, 09:11
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
В регионе растет число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. С начала года на дорогах Тюменской области произошло 4 аварии с участием автобусов, в которых пострадали 11 человек.

Для сравнения, за весь 2023 год в Тюменской области было зарегистрировано 148 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси.

«Мы уже принимаем дополнительные меры по предупреждению таких аварий. Будет организован выборочный контроль за пассажирским транспортом, пройдут профилактические визиты в предприятия, занимающиеся организацией пассажирских перевозок. Я призываю пассажиров пользоваться услугами легальных перевозчиков, а водителей соблюдать ПДД в каждой поездке и понимать меру ответственности», — подчеркнул глава Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.
Количество смертельных ДТП выросло в Тюменской области в 4 раза
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием микроавтобуса — водитель транспортного средства не справился с управлением, врезался в столб и съела с проезжей части дороги в кювет.

В результате ДТП травмы получили три человека, в том числе 6-летний ребенок. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также:
Закупку школьных автобусов для Тюменской области в 2025 году авансируют на 100%Тюменские трассы расширят до четырех полос. Когда?Уволившаяся из-за секс-скандала чиновница станет главой тюменского департамента
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Автобусы#Новости тюмени#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика