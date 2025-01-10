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Posted 10 января, 03:06

Published 10 января, 03:06

Modified 10 января, 03:08

Updated 10 января, 03:08

В Тюмени поймали 26 мигрантов-уклонистов

В Тюмени поймали 26 мигрантов-уклонистов

10 января 2025, 03:06
Фото: 1MI.
Силовики нашли в Тюмени 25 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Рейды провели в местах, где чаще всего работают выходцы из Центральной Азии.

Сотрудники силовых ведомств прошли с проверками по стройкам, оптовым базам, рынкам и торговым павильонам. Целью рейда было выявить мигрантов, нарушающих порядок пребывания в России или правила получения гражданства.

По итогам проверки выявили 26 иностранцев, ставших гражданами РФ, но не исполнившими свои обязанности перед новой родиной — они не встали на воинский учет. Силовики сопроводили всех нарушителей в военный комиссариат. Представители МО РФ поделились видеохроникой того, как проходили рейды.

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Всего документы проверили у 75 человек. Двое оказались нарушителями правил въезда на территорию страны, теперь им грозит выдворение с российской территории. Еще шестерых граждан соседних стран поймали на незаконном трудоустройстве.

Подобны рейды проводились в начале декабря. Тогда выявили около 70 иностранцев-нарушителей: более 30 предоставили ложные сведения для миграционного учета, 11 трудились без патента, а 18 находились в России незаконно.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Мигранты#Проверки
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