В Тюмени поймали 26 мигрантов-уклонистов

Posted 10 января, 03:06
Published 10 января, 03:06
Modified 10 января, 03:08
Updated 10 января, 03:08
Сотрудники силовых ведомств прошли с проверками по стройкам, оптовым базам, рынкам и торговым павильонам. Целью рейда было выявить мигрантов, нарушающих порядок пребывания в России или правила получения гражданства.
По итогам проверки выявили 26 иностранцев, ставших гражданами РФ, но не исполнившими свои обязанности перед новой родиной — они не встали на воинский учет. Силовики сопроводили всех нарушителей в военный комиссариат. Представители МО РФ поделились видеохроникой того, как проходили рейды.
Всего документы проверили у 75 человек. Двое оказались нарушителями правил въезда на территорию страны, теперь им грозит выдворение с российской территории. Еще шестерых граждан соседних стран поймали на незаконном трудоустройстве.
Подобны рейды проводились в начале декабря. Тогда выявили около 70 иностранцев-нарушителей: более 30 предоставили ложные сведения для миграционного учета, 11 трудились без патента, а 18 находились в России незаконно.