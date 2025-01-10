В Тюмени поймали 26 мигрантов-уклонистов

По итогам проверки выявили 26 иностранцев, ставших гражданами РФ, но не исполнившими свои обязанности перед новой родиной — они не встали на воинский учет. Силовики сопроводили всех нарушителей в военный комиссариат. Представители МО РФ поделились видеохроникой того, как проходили рейды.