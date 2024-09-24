Регистрация

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Сентябрь
Загород Экспо: все о зимней стройке, стройматериалах, инженерке и дизайне
24 сентября, 06:00
Июнь
Тюменский региональный оператор запустил консультации потребителей в экодомах
20 июня, 07:28
Май
До Зеленого Марафона-2024 две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет
15 мая, 07:48
Ноябрь 2023
В Тюменской области пройдет электронное голосование
На сайте Госуслуг с 15 по 17 ноября 2023 года пройдет тестирование электронного голосования. Об этом сообщается на сайте областного избирательного комитета.
3 ноября 2023, 16:58

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