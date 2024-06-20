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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Тюменский региональный оператор запустил консультации потребителей в экодомах

Тюменский региональный оператор запустил консультации потребителей в экодомах

20 июня 2024, 07:28
Фото: ТЭО
Когда должны вывозить мусор из контейнеров во дворе? Можно ли выбросить на контейнерную площадку диван? А если баков мало, то кто установит дополнительные? В этих и других вопросах, касающихся услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, помогут разобраться специалисты регоператора ТЭО.

ООО «ТЭО» запустило новый социальный проект. К привычным форматам взаимодействия — письмам, звонкам, обращениям в соцсетях, мессенджерах и через официальный сайт — добавился еще один: проконсультироваться у экологов теперь можно лично. Встречи со специалистами различных служб Тюменского экологического объединения будут проходить в экодомах. Они помогут региональному оператору быть еще ближе к потребителям.

Очные консультации подойдут людям или организациям, которым нужно подробно разобраться в каком-либо вопросе или разрешить спорную ситуацию. Например, управляющим компаниям или юрлицам, которым необходимы компетентные рекомендации по правильной организации места сбора отходов, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Первые консультации состоятся в тюменском экодоме «Гудвин». Встречи будут проходить по четвергам с 18:00 до 19:00 часов. Если мероприятие окажется востребованным, опыт распространят и на другие мультицентры. Для участия необходима регистрация, онлайн-расписание доступно по ссылке https://vk.cc/csfKBX. Чтобы получить подробные ответы на имеющиеся вопросы, организаторы просят обязательно указывать тему обращения, краткий перечень вопросов и контактную информацию.

Планируется, что первая встреча будет посвящена приобретению и содержанию контейнерного оборудования, в том числе процедуре предоставления емкостей региональным оператором.

#Тюмень#Тюменская область#Мусор#Управляющие компании#Регистрация#Консультации#ТЭО#Экодом
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