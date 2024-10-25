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ТЭО

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2024
Водители сферы обращения с отходами отмечают профессиональный праздник
25 октября, 07:28
Тюменская область вошла в топ-15 регионов-лидеров экоакции «БумБатл»
24 октября, 07:55
От свалок к порядку: как менялась система обращения с отходами в Тюменской области
17 октября, 10:49
Тюменцы могут побороться за призы Всероссийской экологической акции «БумБатл»
10 октября, 05:44
В рамках «Поколение Eco G» тюменский мусоросортировочный завод посетили студенты УрФО
7 октября, 09:13
Специалисты Тюмени, Екатеринбурга и ХМАО посетили производство мусоровозов в Кургане
2 октября, 09:30
Чистое мастерство! Отряды мусоровозов и сортировщиков УрФО сразились за звание лучших
16 сентября, 07:00
Глава Тобольска Петр Вагин посетил Тобольский мусоросортировочный завод
28 августа, 12:17
Новое оборудование для измельчения веток протестировал региональный оператор Тюмени
16 июля, 10:19
Отходы на мусоросортировочном заводе в Тюмени проверяют тепловизором
12 июля, 04:57
Тюменская область вошла в число лидеров по внесению информации в систему учета ТКО
3 июля, 07:36
Тюменский региональный оператор ТЭО подвел итоги работы в паводок
25 июня, 09:27
Тюменский региональный оператор запустил консультации потребителей в экодомах
20 июня, 07:28
Регоператор ТЭО и СИБУР подвели итоги первого областного конкурса экологичных семей
17 июня, 10:01
Экономика замкнутого цикла и экопросвещение. Что обсудили члены ОП в Тобольске?
29 мая, 06:59
В Тюменской области стартовала весенняя кампания по мойке мусорных контейнеров
8 мая, 08:41
Работники мусоросортировочного завода спасли потерянные награды тюменского школьника
7 мая, 08:44
Специалисты рассказали о правилах уборки и вывозе мусора в Тюмени в праздничные дни
27 апреля, 09:48
2023
«Пополняем экокопилку!»: в Тюмени наградили победителей экологического состязания
21 ноября 2023, 13:51
В Тюмени определили лучших водителей мусоровозов и сортировщиков
1 октября 2023, 09:41

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