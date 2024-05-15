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Published Сегодня, 07:48

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До Зеленого Марафона-2024 две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет

До Зеленого Марафона-2024 две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет

15 мая 2024, 07:48
Фото: Сбер
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Одиннадцатый по счету Зеленый Марафон Сбера в этом году состоится в День защиты детей — 1 июня. В Тюмени спортивно-благотворительный праздник уже по традиции пройдет на набережной реки Туры.

Старт забега будет дан на площади у мультицентра «Контора пароходства» по адресу: улица 25-го Октября, 23А, строение 1. Маршрут будет проходить вдоль реки — примерно до моста Влюбленных и обратно. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого Марафона предлагаем вспомнить самые интересные моменты предыдущих лет.

Рекордное количество гостей

В 2023 году на площадке Зеленого Марафона в Тюмени собралось рекордное количество человек. В спортивном празднике приняли участие более 3 тысяч человек. В целом в 60 городах России на забег зарегистрировалось 110 тысяч спортсменов.

Спортсмены всех возрастов

Зеленый Марафон в Тюмени собирает спортсменов всех возрастов. Ежегодно в мероприятии участвуют дети в возрасте от 6 до 12 месяцев. Малыши ползком и без посторонней помощи преодолевают 5 метров до финиша. Возраст самого старшего участника соревнований — 73 года.

Фото: Сбер

Спорт и развлечения

Для всех участников Зеленого Марафона ежегодно проводится праздничная программа и спортивно-развлекательные активности. Например, в прошлом году гости мероприятия могли попрактиковаться в йоге, станцевать зумбу или сдать нормативы ГТО. На протяжении всего дня для детей работала игровая площадка с аниматорами.

Петр Колтыпин, вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка:

Зеленый Марафон Сбера — это больше, чем просто спортивный забег, это еще и добрый семейный праздник. Каждый год мы стараемся продумать программу таким образом, чтобы вовлечь жителей региона в культуру спорта, здорового образа жизни и социальной ответственности. В этом году забег вновь станет одним из самых массовых мероприятий нашей страны. Мы очень рады, что список городов-участников постоянно расширяется, и теперь Зеленый Марафон проходит на всей территории работы Уральского Сбера — в каждом регионе Уральского федерального округа и в Республике Башкортостан.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Ежегодно спортивный праздник Зелёный Марафон в Тюмени организуется при поддержке наших партнеров. Благодаря их активному участию нам удается сделать мероприятие максимально разнообразным и интересным для всех участников. Партнеры предоставляют различные активности, мастер-классы, конкурсы и призы, что делает праздник насыщенным и запоминающимся. В этом году у нас 15 компаний-партнеров. Мы выражаем им благодарность за поддержку и неоценимый вклад в организацию этого значимого события для города Тюмени. Ждем всех на Зеленом Марафоне.

Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.

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