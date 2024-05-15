До Зеленого Марафона-2024 две недели: вспоминаем самые яркие моменты прошлых лет

Старт забега будет дан на площади у мультицентра «Контора пароходства» по адресу: улица 25-го Октября, 23А, строение 1. Маршрут будет проходить вдоль реки — примерно до моста Влюбленных и обратно. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого Марафона предлагаем вспомнить самые интересные моменты предыдущих лет.