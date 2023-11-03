В Тюменской области пройдет электронное голосование

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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В голосовании должно принять участие не менее менее полутора процентов верифицированных пользователей. Принять участие в тестировании можно будет всем совершеннолетним гражданам РФ, имеющим постоянную регистрацию в Тюменской области. При этом у избирателей также должна быть подтверждена учетная запись ЕПГУ, а ее данные обязаны совпадать с теми, что содержатся в ГАС «Выборы».
Для того, чтобы принять участие в тестировании систему ДЭГ необходимо оставить соответствующее заявление на портале Госуслуг в срок до 13 ноября.
Ранее «Наш город» писал о том, что в выходные дни тюменцев ожидает гололед и штормовой ветер. В субботу, 4 ноября, метеорологи обещают осадки в виде снега и дождя, 0…+5 днем и -7…-12 в ночные часы, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с и гололед.