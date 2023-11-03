В Тюменской области пройдет электронное голосование

В голосовании должно принять участие не менее менее полутора процентов верифицированных пользователей. Принять участие в тестировании можно будет всем совершеннолетним гражданам РФ, имеющим постоянную регистрацию в Тюменской области. При этом у избирателей также должна быть подтверждена учетная запись ЕПГУ, а ее данные обязаны совпадать с теми, что содержатся в ГАС «Выборы».