В Тюмени наказали мужчину за фиктивную прописку мигрантов

Posted 14 ноября, 09:13
Published 14 ноября, 09:13
Modified 14 ноября, 09:16
Updated 14 ноября, 09:16
Тюменский суд вынес приговор в отношении 37-летнего мужчины по делу о фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Подсудимый заявил, что хотел помочь своим знакомым за небольшое вознаграждение. Однако фактически мигранты в доме не проживали.
Теперь мужчина должен выплатить штраф в размере 30 тыс рублей и вернуть 10 тыс рублей в доход государства. Кроме того, все граждане были сняты с регистрационного учета.
Ранее мы выяснили, что мигранты регулярно нарушают требования регистрационного учета. С начала года в Тюменскую область въехало около 170 тысяч иностранцев, но лишь 36 тысяч из них встали на учет.