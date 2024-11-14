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Posted 14 ноября, 09:13

Published 14 ноября, 09:13

Modified 14 ноября, 09:16

Updated 14 ноября, 09:16

В Тюмени наказали мужчину за фиктивную прописку мигрантов

В Тюмени наказали мужчину за фиктивную прописку мигрантов

14 ноября 2024, 09:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Тюмени незаконно зарегистрировал в своем доме 9 иностранных граждан из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. За сделку он получил 10 тысяч рублей, а лишился 40 тысяч.

Тюменский суд вынес приговор в отношении 37-летнего мужчины по делу о фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Подсудимый заявил, что хотел помочь своим знакомым за небольшое вознаграждение. Однако фактически мигранты в доме не проживали.

Теперь мужчина должен выплатить штраф в размере 30 тыс рублей и вернуть 10 тыс рублей в доход государства. Кроме того, все граждане были сняты с регистрационного учета.

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Ранее мы выяснили, что мигранты регулярно нарушают требования регистрационного учета. С начала года в Тюменскую область въехало около 170 тысяч иностранцев, но лишь 36 тысяч из них встали на учет.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Суд#Мигранты#Штраф#Регистрация#Иностранные граждане
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