В деле тюменских мигрантов, живущих на лестнице, не могут найти виновных

По ловам жильцов многоэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ, в подъезде которого на лестничной клетке поселились иностранные граждане, до сих пор неизвестно на ком лежит ответственность за их появление на общедомовой территории.

В управляющей компании жителям сообщили, что данные мигранты являются дорожными рабочими. Соответственно, нанимали их на работу в администрации Тюмени, пишет Ура.Ру. Однако в мэрии пояснили, что дорожными работами занимается фирма-подрядчик ТОДЭП. А сама администрация не нанимает работников для данного вида деятельности. Впрочем, от бездомных мигрантов открестились и в ТОДЭП. Представители компании пояснили, что поиск и подбор персонала на должности дорожных рабочих не входит в их компетенцию. «Мы с тем же успехом можем сказать, что рабочих нанимала управляющая компания. Мы не занимаемся подбором дорожных рабочих. Есть аукционы, мы оставляем заявку и отдаем подряд фирмам, которые отвечают за этот персонал», — подчеркнул заместитель генерального директора «ТОДЭП» Евгений Фальков. В подъезде тюменской многоэтажки поселились мигранты Узнать подробнее Напомним, о мигрантах, живущих на лестничной клетке в одном из домов в центре Тюмени, сообщили местные жители журналистам. После публикаций СМИ данным инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина были возбуждены уголовные дела. Читайте также: Городищенский лог в Тюмени благоустроят в течение пяти лет Тюменским госслужащим подняли зарплаты Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области