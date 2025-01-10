nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 04:40

Published 10 января, 04:40

Modified 10 января, 04:42

Updated 10 января, 04:42

В деле тюменских мигрантов, живущих на лестнице, не могут найти виновных

В деле тюменских мигрантов, живущих на лестнице, не могут найти виновных

10 января 2025, 04:40
Фото: 1MI.
По ловам жильцов многоэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ, в подъезде которого на лестничной клетке поселились иностранные граждане, до сих пор неизвестно на ком лежит ответственность за их появление на общедомовой территории.

В управляющей компании жителям сообщили, что данные мигранты являются дорожными рабочими. Соответственно, нанимали их на работу в администрации Тюмени, пишет Ура.Ру. Однако в мэрии пояснили, что дорожными работами занимается фирма-подрядчик ТОДЭП. А сама администрация не нанимает работников для данного вида деятельности.

Впрочем, от бездомных мигрантов открестились и в ТОДЭП. Представители компании пояснили, что поиск и подбор персонала на должности дорожных рабочих не входит в их компетенцию.

«Мы с тем же успехом можем сказать, что рабочих нанимала управляющая компания. Мы не занимаемся подбором дорожных рабочих. Есть аукционы, мы оставляем заявку и отдаем подряд фирмам, которые отвечают за этот персонал», — подчеркнул заместитель генерального директора «ТОДЭП» Евгений Фальков.
В подъезде тюменской многоэтажки поселились мигранты
Узнать подробнее

Напомним, о мигрантах, живущих на лестничной клетке в одном из домов в центре Тюмени, сообщили местные жители журналистам. После публикаций СМИ данным инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина были возбуждены уголовные дела.

Читайте также:
Городищенский лог в Тюмени благоустроят в течение пяти летТюменским госслужащим подняли зарплатыШтормовое предупреждение объявили в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика