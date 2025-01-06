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Posted 6 января, 08:00

Published 6 января, 08:00

Modified 6 января, 08:17

Updated 6 января, 08:17

В подъезде тюменской многоэтажки поселились мигранты

В подъезде тюменской многоэтажки поселились мигранты

6 января 2025, 08:00
Фото: 1MI.
Иностранцы обосновались прямо на лестничной клетке в подъезде дома по лице 50 лет ВЛКСМ. По словам местных жителей, гастарбайтеры расположились между этажами — там они и спят, и ходят в туалет.
«В нашем доме между этажами поселились гастарбайтеры. Они там спят, справляют нужду. Днем уходят, а ночью возвращаются. Обращались в службу 112 5 января, но до сих пор никто так и не приехал», — сообщили URA.RU жильцы.

Комментарии компетентных органов ожидаются.

Мигрантам поставили условие для работы в Тюменской области
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января вступили в силу ограничения на трудовую деятельность мигрантов в различных отраслях. В частности, теперь иностранцам хапрещено работать в таких сферах, как розничная торговля табачными изделиями, производство детского питания и диетических продуктов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени
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