В подъезде тюменской многоэтажки поселились мигранты

Posted 6 января, 08:00
Published 6 января, 08:00
Modified 6 января, 08:17
Updated 6 января, 08:17
«В нашем доме между этажами поселились гастарбайтеры. Они там спят, справляют нужду. Днем уходят, а ночью возвращаются. Обращались в службу 112 5 января, но до сих пор никто так и не приехал», — сообщили URA.RU жильцы.
Комментарии компетентных органов ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января вступили в силу ограничения на трудовую деятельность мигрантов в различных отраслях. В частности, теперь иностранцам хапрещено работать в таких сферах, как розничная торговля табачными изделиями, производство детского питания и диетических продуктов.