Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted 10 января, 01:08
Published 10 января, 01:08
Modified 10 января, 01:08
Updated 10 января, 01:08
В Тюмени 10 января года ожидается пасмурная погода, снег с дождем в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит 0….-2, ночью термометры покажут -2.-4. Ветер будет дуть со скоростью 5,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 16:19, продолжительность дня 7 часов 8 минут.
В Тобольске 10 января ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в первой половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит-2…+1, в вечерние часы ожидается до -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 16:01, продолжительность дня 6 часов 54 минуты.
В Ишиме 10 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в утренние часы. Утром и днем ожидается -4…-1, ночью температура воздуха составит -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с, к ночи усилится до 7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 21 минута.