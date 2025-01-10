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Posted 10 января, 01:08

Published 10 января, 01:08

Modified 10 января, 01:08

Updated 10 января, 01:08

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

10 января 2025, 01:08
Фото: 1MI.
Облачная погода, снег, метель, ветер с порывами до 18 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 10 января. Синоптики прогнозируют гололед, снежные заносы на дорогах. Днем столбики термометров покажут +2….-3, в темное время суток ожидается до -4…-9.

В Тюмени 10 января года ожидается пасмурная погода, снег с дождем в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит 0….-2, ночью термометры покажут -2.-4. Ветер будет дуть со скоростью 5,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 16:19, продолжительность дня 7 часов 8 минут.

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В Тобольске 10 января ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в первой половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит-2…+1, в вечерние часы ожидается до -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 16:01, продолжительность дня 6 часов 54 минуты.

В Ишиме 10 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в утренние часы. Утром и днем ожидается -4…-1, ночью температура воздуха составит -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с, к ночи усилится до 7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 21 минута.

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