Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Облачная погода, снег, метель, ветер с порывами до 18 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 10 января. Синоптики прогнозируют гололед, снежные заносы на дорогах. Днем столбики термометров покажут +2….-3, в темное время суток ожидается до -4…-9.

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