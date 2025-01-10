Городищенский лог в Тюмени благоустроят в течение пяти лет

В начале 2024 года стало известно, что в ближайший год работы по благоустройству лога Тюмени проводить не будут, так как территория в районе природного оврага между улицами Запольная и Камышинская «получила недостаточное количество голосов для включения в список пространств, которые планировалось благоустроить в 2025 году».