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Posted 10 января, 04:12

Published 10 января, 04:12

Modified 10 января, 04:27

Updated 10 января, 04:27

Городищенский лог в Тюмени благоустроят в течение пяти лет

Городищенский лог в Тюмени благоустроят в течение пяти лет

10 января 2025, 04:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Там обустроят зону отдыха. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев в ходе встречи с журналистами.

По словам мэра, территорию оврага в районе улиц Запольной и Камышинской планируют использовать в рекреационных целях. Возможно, там появится Ботанический сад.

«Во время срока действия моих полномочий задача по благоустройству Городищенского лога будет решена», — отметил Максим Афанасьев.

Напомним, конкурс на разработку мастер-плана развития территории лога реки Тюменка был объявлен администрацией Тюмени в июле 2022 года. Сообщалось, что в устье реки будет обстроен экологический парк.

В начале 2024 года стало известно, что в ближайший год работы по благоустройству лога Тюмени проводить не будут, так как территория в районе природного оврага между улицами Запольная и Камышинская «получила недостаточное количество голосов для включения в список пространств, которые планировалось благоустроить в 2025 году».

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Заметим, ранее на территорию лога реки Тюмени планировали разместить студенческий кампус. Однако данный проект подвергся жесткой критике общественников и экоактивистов. В результате чего закупка на строительство была отменена, а для возведения студенческого кампуса выбрано новое место.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Максим Афанасьев#Лог реки Тюменки
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