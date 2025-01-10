Городищенский лог в Тюмени благоустроят в течение пяти лет

Posted 10 января, 04:12
Published 10 января, 04:12
Modified 10 января, 04:27
Updated 10 января, 04:27
По словам мэра, территорию оврага в районе улиц Запольной и Камышинской планируют использовать в рекреационных целях. Возможно, там появится Ботанический сад.
«Во время срока действия моих полномочий задача по благоустройству Городищенского лога будет решена», — отметил Максим Афанасьев.
Напомним, конкурс на разработку мастер-плана развития территории лога реки Тюменка был объявлен администрацией Тюмени в июле 2022 года. Сообщалось, что в устье реки будет обстроен экологический парк.
В начале 2024 года стало известно, что в ближайший год работы по благоустройству лога Тюмени проводить не будут, так как территория в районе природного оврага между улицами Запольная и Камышинская «получила недостаточное количество голосов для включения в список пространств, которые планировалось благоустроить в 2025 году».
Заметим, ранее на территорию лога реки Тюмени планировали разместить студенческий кампус. Однако данный проект подвергся жесткой критике общественников и экоактивистов. В результате чего закупка на строительство была отменена, а для возведения студенческого кампуса выбрано новое место.