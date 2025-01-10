nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 03:33

Published 10 января, 03:33

Modified 10 января, 08:09

Updated 10 января, 08:09

Тюменским госслужащим подняли зарплаты до 50 тысяч рублей

Тюменским госслужащим подняли зарплаты

10 января 2025, 03:33
Фото: 1MI.

Тюменским госслужащим подняли зарплаты до 50 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
За 2024 год размер средней предлагаемой заработной платы в данной сфере увеличился на 15% и достиг 50 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель составлял 43,2 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-рекрутинга GdeRabota.ru.

По словам экспертов, на увеличение размера заработной платы влияние оказали сокращения числа служащих в органах власти, а также проведенная индексация зарплат.

Что касается опубликованных вакансий в 2024 году, то по сравнению с 2023 годом их число не изменилось. Однако работодатели стали чаще размещать предложения о работе на открытых ресурсах. В частности, в минувшем году число объявлений на hh.ru и Госслужба.ру выросло на 20%. Также увеличилось число вакансий с гибким графиком и с удаленным форматом работы, пишет РБК Тюмень.

Курьерам и пекарям в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Росстате озвучили размер среднего заработка учителей в 2024 году в Тюменской области. По данным ведомства, он превысил 72 тысячи рублей.

Читайте также:
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской областиЛюбопытное явление. В Тюмени под самый конец прошлого года родилась тройня девочекТобольское достояние Инстасамка решила разыграть «использованные» накладные ногти
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии#Госслужащие#Средняя зарплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика