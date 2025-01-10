Тюменским госслужащим подняли зарплаты

Posted 10 января, 03:33
Published 10 января, 03:33
Modified 10 января, 08:09
Updated 10 января, 08:09
По словам экспертов, на увеличение размера заработной платы влияние оказали сокращения числа служащих в органах власти, а также проведенная индексация зарплат.
Что касается опубликованных вакансий в 2024 году, то по сравнению с 2023 годом их число не изменилось. Однако работодатели стали чаще размещать предложения о работе на открытых ресурсах. В частности, в минувшем году число объявлений на hh.ru и Госслужба.ру выросло на 20%. Также увеличилось число вакансий с гибким графиком и с удаленным форматом работы, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Росстате озвучили размер среднего заработка учителей в 2024 году в Тюменской области. По данным ведомства, он превысил 72 тысячи рублей.