Тюменским госслужащим подняли зарплаты

Что касается опубликованных вакансий в 2024 году, то по сравнению с 2023 годом их число не изменилось. Однако работодатели стали чаще размещать предложения о работе на открытых ресурсах. В частности, в минувшем году число объявлений на hh.ru и Госслужба.ру выросло на 20%. Также увеличилось число вакансий с гибким графиком и с удаленным форматом работы, пишет РБК Тюмень.