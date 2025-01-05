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Posted 5 января, 07:20

Published 5 января, 07:20

Modified 5 января, 07:22

Updated 5 января, 07:22

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями января в Тюмени стали врач, курьер и пекар

Курьерам и пекарям в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц

5 января 2025, 07:20
Фото: 1MI.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями января в Тюмени стали врач, курьер и пекар

Сюжет
Зарплата
В Тюмени озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий января. В список попали директор магазина, курьеры, рабочий теплицы, пекари.

По данным аналитиков Заплаты.Ру, самую большую заработную плату предлагают директору мясного магазина — до 165 тысяч рублей в месяц. В должностные обязанности руководителя торговой точки будет входить работа оптовыми клиентами и поставщиками, контроль за ассортиментом и качеством товаров и т. д.

До 160 тысяч рублей обещают платить ежемесячно пешему курьеру зоотоваров и различных товаров для дома. В предложении указано, что данная работа доступна для людей с инвалидностью.

Заведующего отделением, анестезиолога-реаниматолога на зарплату от 150 тысяч рублей ищет роддом № 2. В вакансии указано, что будущему сотруднику предоставят возможность получения субсидии на приобретение жилья.

150 тысяч рублей в месяц готовы платить рабочему теплицы, в должностные обязанности которого будет входить уход за растениями и сбор урожая. Пекарям в Тюмени обещают заработок не менее 105 тысяч рублей. Опыт работы не требуется, пишет РБК Тюмень.

Росстат раскрыл данные о зарплатах тюменских врачей
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области рассказали, сколько зарабатывали пожарные в 2024 году. По информации регионального департамента труда и занятости, минимальный размер зарплаты составлял 29,7 тысячи рублей, максимальный — 33,7 тысячи рублей.

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