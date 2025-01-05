Курьерам и пекарям в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц

150 тысяч рублей в месяц готовы платить рабочему теплицы, в должностные обязанности которого будет входить уход за растениями и сбор урожая. Пекарям в Тюмени обещают заработок не менее 105 тысяч рублей. Опыт работы не требуется, пишет РБК Тюмень.