Тобольское достояние Инстасамка решила разыграть «использованные» накладные ногти

Как рассказала Инстасамка в своих соцсетях, ногти ей были нужны для съемок клипа «Пампим Оил», однако так и не пригодились. По ее словам, все пары ногтей — неиспользованные и новые, поэтому никакой заразы подцепить от, казалось бы, одноразовых ногтей, не получится.