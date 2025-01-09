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Posted 9 января, 11:59

Published 9 января, 11:59

Modified 9 января, 12:08

Updated 9 января, 12:08

Тобольское достояние Инстасамка решила разыграть «использованные» накладные ногти

Тобольское достояние Инстасамка решила разыграть «использованные» накладные ногти

9 января 2025, 11:59
Фото: Вконтакте.
Сюжет
Инстасамка
Гордость Тобольска Дарья Зотеева, она же Инстасамка, решила порадовать своих любимых подписчиков. Разыграть среди них накладные ногти, которые, вероятно. даже использовала. Но сама она эту информацию опровергает.

Как рассказала Инстасамка в своих соцсетях, ногти ей были нужны для съемок клипа «Пампим Оил», однако так и не пригодились. По ее словам, все пары ногтей — неиспользованные и новые, поэтому никакой заразы подцепить от, казалось бы, одноразовых ногтей, не получится.

Все что вам нужно сделать, это снять видео — танец под трек «Пампим нефть» в любой социальной сети и оставить под видео конкурсный хэштег», — написала певица, анонсировав конкурс среди подписчиков.

Одно из условий конкурса — записать видео с танцем в необычном месте. После завершения конкурса будет отобрано 10 человек, среди которых останутся двое, за победителя проголосуют подписчики Зотеевой.

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Ранее сообщалось о том, что Инстасамка выпустила клип, в котором прорекламировала ролевые игры.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тобольск#Инстасамка
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