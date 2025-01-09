Тобольское достояние Инстасамка решила разыграть «использованные» накладные ногти

Posted 9 января, 11:59
Published 9 января, 11:59
Modified 9 января, 12:08
Updated 9 января, 12:08
Как рассказала Инстасамка в своих соцсетях, ногти ей были нужны для съемок клипа «Пампим Оил», однако так и не пригодились. По ее словам, все пары ногтей — неиспользованные и новые, поэтому никакой заразы подцепить от, казалось бы, одноразовых ногтей, не получится.
Все что вам нужно сделать, это снять видео — танец под трек «Пампим нефть» в любой социальной сети и оставить под видео конкурсный хэштег», — написала певица, анонсировав конкурс среди подписчиков.
Одно из условий конкурса — записать видео с танцем в необычном месте. После завершения конкурса будет отобрано 10 человек, среди которых останутся двое, за победителя проголосуют подписчики Зотеевой.