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Posted 9 января, 12:19

Published 9 января, 12:19

Modified 9 января, 12:29

Updated 9 января, 12:29

Любопытное явление. В Тюмени под самый конец прошлого года родилась тройня девочек

Любопытное явление. В Тюмени под самый конец прошлого года родилась тройня девочек

9 января 2025, 12:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
В Тюмени под конец года, практически в канун нового, родилась тройня девочек. Об этом рассказали в городской администрации.

Как рассказали представители мэрии, родилось три девочки — Яна родилась с весом 1650 г и ростом 46 см, Майя — 1690 г и 46 см, а Ева — 1782 г и 45 см. Как рассказали врачи, состояние всех трех детей стабильное, они прекрасно принимали пищу, не капризничали, а мама каждый день приходила к сестренкам и читала им сказки.

Девочки уже переведены в отделение патологии новорожденных, набираются сил и готовятся к выписке.

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Ранее сообщалось о том, что В Новогоднюю ночь в Тюмени родилось 10 детей.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Дети#Новости тюмени
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