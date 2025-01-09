Любопытное явление. В Тюмени под самый конец прошлого года родилась тройня девочек

Как рассказали представители мэрии, родилось три девочки — Яна родилась с весом 1650 г и ростом 46 см, Майя — 1690 г и 46 см, а Ева — 1782 г и 45 см. Как рассказали врачи, состояние всех трех детей стабильное, они прекрасно принимали пищу, не капризничали, а мама каждый день приходила к сестренкам и читала им сказки.