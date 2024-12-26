Тюменские квартиры с несколькими комнатами упали в цене

По итогам ноября аналитики агентства отметили снижение на 3,9% стоимости многокомнатных квартир в областной столице. Цена за один квадратный метр установилась на уровне 134 тыс. рублей. Аналитики объяснили это вялым спросом на квартиры с несколькими комнатами на фоне повышения ставок по ипотеке.