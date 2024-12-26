Тюменские квартиры с несколькими комнатами упали в цене

Posted 26 декабря, 09:43
Published 26 декабря, 09:43
Modified 26 декабря, 09:46
Updated 26 декабря, 09:46
По итогам ноября аналитики агентства отметили снижение на 3,9% стоимости многокомнатных квартир в областной столице. Цена за один квадратный метр установилась на уровне 134 тыс. рублей. Аналитики объяснили это вялым спросом на квартиры с несколькими комнатами на фоне повышения ставок по ипотеке.
При этом однокомнатные квартиры, наоборот, подорожали. Разница в цене составила примерно столько же — 3,4%, а цена квадратного метра достигла 168 тыс. рублей.
Аналитики Яндекс Недвижимости рассчитали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени в декабре — 146 тыс. рублей. По их данным, за год квартиры на первичном рынке областной столицы подорожали на 13,5%.