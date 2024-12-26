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Posted 26 декабря, 09:43

Published 26 декабря, 09:43

Modified 26 декабря, 09:46

Updated 26 декабря, 09:46

Тюменские квартиры с несколькими комнатами упали в цене

Тюменские квартиры с несколькими комнатами упали в цене

26 декабря 2024, 09:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В Тюмени прошло долгожданное снижение цен на квартиры в новостройках. По данным агентства недвижимости «Этажи», подешевело жилье с несколькими комнатами.

По итогам ноября аналитики агентства отметили снижение на 3,9% стоимости многокомнатных квартир в областной столице. Цена за один квадратный метр установилась на уровне 134 тыс. рублей. Аналитики объяснили это вялым спросом на квартиры с несколькими комнатами на фоне повышения ставок по ипотеке.

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При этом однокомнатные квартиры, наоборот, подорожали. Разница в цене составила примерно столько же — 3,4%, а цена квадратного метра достигла 168 тыс. рублей.

Аналитики Яндекс Недвижимости рассчитали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени в декабре — 146 тыс. рублей. По их данным, за год квартиры на первичном рынке областной столицы подорожали на 13,5%.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Недвижимость#Цены на квартиры
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