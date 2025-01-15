От завода до доставки: почему так перекосило кадровый рынок в Тюменской области?

Posted 15 января, 07:14
Published 15 января, 07:14
Modified 15 января, 07:16
Updated 15 января, 07:16
В Тюменской области, как и во многих других регионах России, ощущается нехватка квалифицированных специалистов в различных областях. Согласно статистике за 2024 год, наиболее остро стоит проблема в сфере здравоохранения и социальных услуг.
«Также острый дефицит кадров наблюдается на обрабатывающих производствах. Не хватает работников в области строительства, транспортировки и хранения», — рассказала «Нашему городу» социолог Наталья Девлешова.
По итогам сентября 2024 года эксперты hh.ru составили рейтинг из 20 наиболее востребованных специалистов в Тюменской области. В этот список вошли: дворники, повара, пекари, кондитеры, врачи, токари и маляры. Стоит отметить, что обычно средняя зарплата представителей этих направлений составляет до 60 тысяч рублей.
При этом в 2024 году среди тюменских соискателей особой популярностью пользовалась вакансия упаковщика готовой продукции в супермаркете. По информации экспертов «Зарплаты.ру», в прошлом году упаковщикам в Тюмени предлагали заработную плату от 71,5 до 107 тысяч рублей. В декабре спрос на упаковщиков вырос на 37%, а заработная плата достигала 250 тысяч рублей.
В последние годы Тюменская область, традиционно считавшаяся одним из наиболее развитых регионов России, столкнулась с острым кадровым голодом. На фоне высокого уровня жизни и активного экономического роста спрос на квалифицированные кадры существенно превышает предложение. При этом все больше людей предпочитают низкоквалифицированные профессии, такие как курьеры, водители доставки или кассиры, считая их более привлекательными, к тому же более высокооплачиваемыми.
По мнению специалисты в области рынка труда Кристины Коркиной, корни проблемы с кадровым перекосом уходят в период пандемии.
«Она привела к трансформации трудового рынка, сделав популярными профессии в сфере доставки, логистики и обслуживания. Эти изменения закрепились, изменив структуру спроса на труд», — отметила в разговоре с «Нашим городом» специалист.
Также Коркина говорит о том, что в условиях современной экономики, профессии, связанные с более низким уровнем стресса, становятся более популярными. Работа курьером или водителем кажется проще, не требует долгих лет обучения, не навязывает высоцкой ответственности и зачастую предоставляет гибкий график.
«Откройте любой портал для поиска работы и сравните сколько будут платить, например, трактористу и курьеру. И обратите внимание на условия труда. Любой адекватно смотрящий на заработок человек пойдет по пути наименьшего сопротивления и большего дохода», — говорит Коркина.
И аналогично ситуация обстоит с другими профессиями, даже врачи могут получать на 50% меньше упаковщиков заказов на доставку. Именно поэтому сейчас многие увольняются с заводов и производств, отдавая предпочтение более прибыльной и простой работе.
Такой сдвиг в предпочтениях создает серьезные проблемы для экономики региона. Снижается количество людей, готовых работать в сфере образования, здравоохранения и производства, что в долгосрочной перспективе может привести к ухудшению качества жизни. Кроме того, рост популярности низкоквалифицированных профессий приводит к застою на рынке труда, когда люди перестают стремиться к повышению квалификации и профессиональному росту.
«Рабочие профессии перестали восприниматься как устойчивый карьерный путь. Нужна государственная программа, которая покажет перспективы в таких сферах, как строительство, производство и сельское хозяйство. Это может включать образовательные кампании, поддержку молодых специалистов и возможность карьерного роста внутри компаний», — отметила HR крупной тюменской компании Руслана Малькова.
Как рассказал «Нашему городу» экономист Леонид Вараксин, для решения проблемы необходимо активнее продвигать профессии, востребованные на рынке, через образовательные программы, гранты и стипендии. Это поможет привлечь молодежь в социально значимые отрасли.
«Дотации для предприятий, предлагающих конкурентные зарплаты, налоговые льготы для тех, кто трудоустраивает молодых специалистов, — это работающие инструменты. Региональные власти уже пробуют такие меры, но важно масштабировать их», — говорит эксперт.
Вместе с тем уже очевидна необходимость повышения зарплат и улучшение условий труда на предприятиях. По оценке экспертов, проблема низких зарплат в ключевых отраслях требует внимания работодателей и правительства. Увеличение доходов сотрудников повысит привлекательность таких вакансий.
«Сегодняшний рынок труда нуждается в специалистах, способных быстро адаптироваться к новым вызовам. Переквалификация взрослых и обновление учебных программ в колледжах могут стать решением. Например, внедрение модульного обучения, где за несколько месяцев можно освоить востребованную профессию и получать достойную зарплату», — говорит эксперт рынка труда Коркина.
Кадровый голод в Тюменской области — проблема, которую нельзя игнорировать. Для её решения требуется комплексный подход, объединяющий усилия властей, бизнеса и общества. Только так можно сбалансировать рынок труда, повысить качество жизни и обеспечить устойчивое развитие региона.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Госавтоинспекция Тюменской области подвела статистку за 2024 год. Каждую 12-ю аварию устроил пьяный водитель, а каждую 9-ю — бесправник за рулем.