От завода до доставки: почему так перекосило кадровый рынок в Тюменской области?

В последние годы Тюменская область, традиционно считавшаяся одним из наиболее развитых регионов России, столкнулась с острым кадровым голодом. На фоне высокого уровня жизни и активного экономического роста спрос на квалифицированные кадры существенно превышает предложение. При этом все больше людей предпочитают низкоквалифицированные профессии, такие как курьеры, водители доставки или кассиры, считая их более привлекательными, к тому же более высокооплачиваемыми.