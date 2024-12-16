Зарплатный разрыв: кто в Тюмени зарабатывает сотни тысяч, а кто выживает на копейки?

Posted 16 декабря, 05:37
Published 16 декабря, 05:37
Modified 16 декабря, 05:40
Updated 16 декабря, 05:40
Согласно данным сервиса «Авито Работа», строительная отрасль в Тюмени по итогам 2024 года лидирует по размеру зарплат. Самые высокие доходы получают специалисты, задействованные на ключевых участках возведения инфраструктуры и жилых объектов.
Бетонщики — 142 086 рублей в месяц. Эта профессия возглавляет рейтинг, демонстрируя рост на 56% по сравнению с прошлым годом. Работа бетонщика требует физической выносливости, высокой квалификации и ответственности, ведь именно они закладывают основу будущих объектов. Высокая зарплата объясняется дефицитом кадров и сложностью условий труда.
Строители — 114 373 рубля в месяц. Строители в Тюмени остаются востребованными благодаря активной застройке города и области. За год их зарплаты выросли на 33%, что делает эту профессию одной из наиболее привлекательных для соискателей.
Стропальщики — 97 818 рублей в месяц. Эти специалисты работают с грузоподъёмной техникой, обеспечивая безопасность и точность при выполнении строительных операций. Рост их зарплат составляет 18% за год.
В целом, строительная сфера показала средний рост зарплат на 37%, что делает её одним из самых привлекательных направлений для трудоустройства в регионе. Средние зарплаты в этой отрасли достигли 124 978 рублей в месяц, что существенно выше показателей большинства других сфер.
Как объясняет специалист рынка недвижимости Кристина Коркина, высокие зарплаты в строительной отрасти связаны с активной застройкой города и соответствующим повышенным спросом на специалистов.
«На размер зарплаты влияют и непростые условия труда. Работа строителя и бетонщика связана с физическими нагрузками, рисками для здоровья. К тому же, несмотря на кажущуюся простоту, современное строительство требует знаний в области техники безопасности, материаловедения и работы с оборудованием», — объясняет эксперт.
Также специалист отмечает, что в связи с оттоком мигрантов и усилением рейдов на стройплощадках, многие компании лишились «более дешевой рабочей силы», что также может быть связано с ростом зарплат в сфере.
На другом конце зарплатного рейтинга расположились профессии, которые, несмотря на свою значимость, оплачиваются гораздо ниже. По данным департамента труда и занятости Тюменской области, зарплата в некоторых отраслях едва дотягивает до 22 тысяч рублей.
Почтальоны — 22 186 рублей в месяц. За эти деньги в любую погоду рабочим приходится разносить по домам конверты с квитанциями и письмами. Некоторые считают эту профессию умирающей на фоне общей цифровизации.
Рекламные агенты и секретари — 22 219 рублей в месяц. Эти позиции часто не требуют высокой квалификации, поэтому работодатели предлагают минимальные зарплаты. Однако увядающими профессии назвать сложно.
Машинисты по ремонту и стирке одежды — 22 553 рублей в месяц. Эта профессия востребована в бытовом обслуживании, но её оплата остаётся на минимальном уровне.
Буфетчики и кухонные рабочие — от 23 307 до 23 644 рублей в месяц. Эти сотрудники обеспечивают работу общественного питания, выполняя тяжёлую и монотонную работу. Однако официанты получают заметно больше.
Также в список попадают такие профессии, как контролёр, сторож, печатник, садовод и экспедитор. Их зарплаты не превышают 25 тысяч рублей в месяц.
Вместе с тем, согласно исследованиям рекрутингового портала hh.ru, в Тюменской области самые низкие зарплаты получают также уборщики и дворники — 31,3 тыс. и 34 тыс. рублей соответственно.
«Заметно, что наиболее низкооплачиваемые ставки имеют социальную направленность. Также многие из них связаны с работой в бюджетной организации. Однако зарплатный уровень критически низкий, что вызывает вопросы к приемлемости такой ставки», — отмечает Коркина.
Экономист Леонид Вараксин говорит о том, что на формирование заплаты влияют сразу несколько факторов. например, квалификация и навыки.
«Высокооплачиваемые профессии требуют профессиональных навыков и квалификации, которые можно получить только через обучение и опыт. Бетонщик или стропальщик, например, должны уметь работать с техникой и соблюдать технику безопасности. В то время, как дворник или почтальон имеют меньшую ответственность и не обременены строгими регламентами», — объясняет эксперт.
Сказывается на зарплате и сложность условий труда. Строительные специальности предполагают физические нагрузки, риски для жизни и здоровья, а также работу в жёстких условиях. За это работодатели готовы платить больше.
«Играет роль в этом вопросе и социальная недооценённость. Многие низкооплачиваемые профессии остаются „невидимыми“ для общества, несмотря на их значимость. Работа почтальона, буфетчика или сторожа не воспринимается как ключевая, хотя без них жизнь общества пока невозможна», — говорит Вараксин.
Действительно, тюменский социолог Наталья Девлешова подтвердила, что крайне малый процент жителей региона задумывается о профессии дворника, буфетчика или почтальона.
«Это оцениваются скорее в негативном ключе. 87% респондентов не решились бы устроиться на такую работу. При этом 64% понимают, что это профессии необходимы городу», — отмечает Девлешова.
Среди специалистов, за которых работодатели в Тюмени ведут ожесточённую борьбу, можно выделить дворников, поваров и уборщиков. Так, на одну вакансию дворника приходится всего 0,6 резюме, тогда как норма составляет 4,7 резюме.
В то же время в числе вакансий с высоким уровнем конкуренции можно отметить представителей высокооплачиваемых профессий. Вреди них слесари, электромонтажники и машинисты.
«С одной стороны, кажется, что разница в зарплатах обусловлена объективными факторами. С другой стороны, очевидно, что работа с самой низкой оплатой не будет пользоваться большим спросом, что приводит к дефициту кадров в таких сферах, но они социально значимы. И возникает парадокс — денег в сфере мало, но нанимать сотрудников все еще нужно», — говорит специалист рынка труда.
А возможностей закрыть дефицит кадров не так много. И один из основных путей решения проблемы — повышение зарплат. Вместе с тем работодателям нужно повышать престиж низкооплачиваемых профессий. Это можно сделать через программы поддержки: введение дополнительных надбавок за стаж, условия труда или удалённость от центра.
«Государство может развивать социальные программы для повышения уровня жизни сотрудников в таких сферах. Например, уже сейчас обсуждается идея предоставления льгот или субсидий для работников в социально значимых отраслях», — говорит экономист Вараксин.
Необходима и популяризация важности таких профессий среди молодёжи. Если сделать профессии охотоведов, слесарей или садоводов более привлекательными с точки зрения карьерного роста, они получат дополнительный приток квалифицированных кадров.
В настоящее время на рынке труда в Тюмени наблюдается разрыв в уровне зарплат. Высокооплачиваемые профессии требуют сложных навыков и играют ключевую роль в экономическом развитии региона, в то время как низкооплачиваемые обеспечивают бесперебойное функционирование инфраструктуры и удовлетворение социальных нужд.
Эксперты отмечают, что на рынке всегда будут профессии с низкой оплатой, однако эти позиции не должны занимать те специальности, которые имеют особое значение для общества. Чтобы сохранить баланс на рынке труда, необходим комплексный подход, который повысит ценность человеческого труда и обеспечит справедливое вознаграждение для всех специалистов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последний год размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в компаниях Тюмени превысил 100 тысяч рублей.