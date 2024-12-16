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Posted 16 декабря, 05:37

Published 16 декабря, 05:37

Modified 16 декабря, 05:40

Updated 16 декабря, 05:40

Разрыв в оплате труда в Тюмени достигает шестикратного размера.

Зарплатный разрыв: кто в Тюмени зарабатывает сотни тысяч, а кто выживает на копейки?

16 декабря 2024, 05:37
Фото: 1MI. Разрыв в оплате труда в Тюмени достигает шестикратного размера.

Разрыв в оплате труда в Тюмени достиг шестикратного размера

Сюжет
Зарплата
В Тюмени наблюдается удивительный контраст на рынке труда: бетонщики и строители получают сотни тысяч рублей в месяц, а почтальоны, буфетчики и охотоведы еле дотягивают до 22 тысяч. Почему между зарплатами такая пропасть? И какие из специальностей оказываются более востребованными?

Лидеры по заработкам в Тюмени

Согласно данным сервиса «Авито Работа», строительная отрасль в Тюмени по итогам 2024 года лидирует по размеру зарплат. Самые высокие доходы получают специалисты, задействованные на ключевых участках возведения инфраструктуры и жилых объектов.

Бетонщики — 142 086 рублей в месяц. Эта профессия возглавляет рейтинг, демонстрируя рост на 56% по сравнению с прошлым годом. Работа бетонщика требует физической выносливости, высокой квалификации и ответственности, ведь именно они закладывают основу будущих объектов. Высокая зарплата объясняется дефицитом кадров и сложностью условий труда.

Строители — 114 373 рубля в месяц. Строители в Тюмени остаются востребованными благодаря активной застройке города и области. За год их зарплаты выросли на 33%, что делает эту профессию одной из наиболее привлекательных для соискателей.

Стропальщики — 97 818 рублей в месяц. Эти специалисты работают с грузоподъёмной техникой, обеспечивая безопасность и точность при выполнении строительных операций. Рост их зарплат составляет 18% за год.

В целом, строительная сфера показала средний рост зарплат на 37%, что делает её одним из самых привлекательных направлений для трудоустройства в регионе. Средние зарплаты в этой отрасли достигли 124 978 рублей в месяц, что существенно выше показателей большинства других сфер.

Как объясняет специалист рынка недвижимости Кристина Коркина, высокие зарплаты в строительной отрасти связаны с активной застройкой города и соответствующим повышенным спросом на специалистов.

«На размер зарплаты влияют и непростые условия труда. Работа строителя и бетонщика связана с физическими нагрузками, рисками для здоровья. К тому же, несмотря на кажущуюся простоту, современное строительство требует знаний в области техники безопасности, материаловедения и работы с оборудованием», — объясняет эксперт.

Также специалист отмечает, что в связи с оттоком мигрантов и усилением рейдов на стройплощадках, многие компании лишились «более дешевой рабочей силы», что также может быть связано с ростом зарплат в сфере.

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Аутсайдеры по заработкам в Тюмени

На другом конце зарплатного рейтинга расположились профессии, которые, несмотря на свою значимость, оплачиваются гораздо ниже. По данным департамента труда и занятости Тюменской области, зарплата в некоторых отраслях едва дотягивает до 22 тысяч рублей.

Почтальоны — 22 186 рублей в месяц. За эти деньги в любую погоду рабочим приходится разносить по домам конверты с квитанциями и письмами. Некоторые считают эту профессию умирающей на фоне общей цифровизации.

Рекламные агенты и секретари — 22 219 рублей в месяц. Эти позиции часто не требуют высокой квалификации, поэтому работодатели предлагают минимальные зарплаты. Однако увядающими профессии назвать сложно.

Машинисты по ремонту и стирке одежды — 22 553 рублей в месяц. Эта профессия востребована в бытовом обслуживании, но её оплата остаётся на минимальном уровне.

Буфетчики и кухонные рабочие — от 23 307 до 23 644 рублей в месяц. Эти сотрудники обеспечивают работу общественного питания, выполняя тяжёлую и монотонную работу. Однако официанты получают заметно больше.

Также в список попадают такие профессии, как контролёр, сторож, печатник, садовод и экспедитор. Их зарплаты не превышают 25 тысяч рублей в месяц.

Вместе с тем, согласно исследованиям рекрутингового портала hh.ru, в Тюменской области самые низкие зарплаты получают также уборщики и дворники — 31,3 тыс. и 34 тыс. рублей соответственно.

«Заметно, что наиболее низкооплачиваемые ставки имеют социальную направленность. Также многие из них связаны с работой в бюджетной организации. Однако зарплатный уровень критически низкий, что вызывает вопросы к приемлемости такой ставки», — отмечает Коркина.
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Причины зарплатного разрыва

Экономист Леонид Вараксин говорит о том, что на формирование заплаты влияют сразу несколько факторов. например, квалификация и навыки.

«Высокооплачиваемые профессии требуют профессиональных навыков и квалификации, которые можно получить только через обучение и опыт. Бетонщик или стропальщик, например, должны уметь работать с техникой и соблюдать технику безопасности. В то время, как дворник или почтальон имеют меньшую ответственность и не обременены строгими регламентами», — объясняет эксперт.

Сказывается на зарплате и сложность условий труда. Строительные специальности предполагают физические нагрузки, риски для жизни и здоровья, а также работу в жёстких условиях. За это работодатели готовы платить больше.

«Играет роль в этом вопросе и социальная недооценённость. Многие низкооплачиваемые профессии остаются „невидимыми“ для общества, несмотря на их значимость. Работа почтальона, буфетчика или сторожа не воспринимается как ключевая, хотя без них жизнь общества пока невозможна», — говорит Вараксин.

Действительно, тюменский социолог Наталья Девлешова подтвердила, что крайне малый процент жителей региона задумывается о профессии дворника, буфетчика или почтальона.

«Это оцениваются скорее в негативном ключе. 87% респондентов не решились бы устроиться на такую работу. При этом 64% понимают, что это профессии необходимы городу», — отмечает Девлешова.
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Парадокс востребованности

Среди специалистов, за которых работодатели в Тюмени ведут ожесточённую борьбу, можно выделить дворников, поваров и уборщиков. Так, на одну вакансию дворника приходится всего 0,6 резюме, тогда как норма составляет 4,7 резюме.

В то же время в числе вакансий с высоким уровнем конкуренции можно отметить представителей высокооплачиваемых профессий. Вреди них слесари, электромонтажники и машинисты.

«С одной стороны, кажется, что разница в зарплатах обусловлена объективными факторами. С другой стороны, очевидно, что работа с самой низкой оплатой не будет пользоваться большим спросом, что приводит к дефициту кадров в таких сферах, но они социально значимы. И возникает парадокс — денег в сфере мало, но нанимать сотрудников все еще нужно», — говорит специалист рынка труда.

А возможностей закрыть дефицит кадров не так много. И один из основных путей решения проблемы — повышение зарплат. Вместе с тем работодателям нужно повышать престиж низкооплачиваемых профессий. Это можно сделать через программы поддержки: введение дополнительных надбавок за стаж, условия труда или удалённость от центра.

«Государство может развивать социальные программы для повышения уровня жизни сотрудников в таких сферах. Например, уже сейчас обсуждается идея предоставления льгот или субсидий для работников в социально значимых отраслях», — говорит экономист Вараксин.

Необходима и популяризация важности таких профессий среди молодёжи. Если сделать профессии охотоведов, слесарей или садоводов более привлекательными с точки зрения карьерного роста, они получат дополнительный приток квалифицированных кадров.

В настоящее время на рынке труда в Тюмени наблюдается разрыв в уровне зарплат. Высокооплачиваемые профессии требуют сложных навыков и играют ключевую роль в экономическом развитии региона, в то время как низкооплачиваемые обеспечивают бесперебойное функционирование инфраструктуры и удовлетворение социальных нужд.

Эксперты отмечают, что на рынке всегда будут профессии с низкой оплатой, однако эти позиции не должны занимать те специальности, которые имеют особое значение для общества. Чтобы сохранить баланс на рынке труда, необходим комплексный подход, который повысит ценность человеческого труда и обеспечит справедливое вознаграждение для всех специалистов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последний год размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в компаниях Тюмени превысил 100 тысяч рублей.

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