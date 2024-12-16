Зарплатный разрыв: кто в Тюмени зарабатывает сотни тысяч, а кто выживает на копейки?

А возможностей закрыть дефицит кадров не так много. И один из основных путей решения проблемы — повышение зарплат. Вместе с тем работодателям нужно повышать престиж низкооплачиваемых профессий. Это можно сделать через программы поддержки: введение дополнительных надбавок за стаж, условия труда или удалённость от центра.