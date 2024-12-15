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Posted 15 декабря, 06:10

Published 15 декабря, 06:10

Modified 15 декабря, 06:12

Updated 15 декабря, 06:12

В Тюменской области больше всех зарабатывают нефтяники и химики

Средний заработок более 200 тысяч рублей: кому в Тюмени платят сотни тысяч за работу

15 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI.

В Тюменской области больше всех зарабатывают нефтяники и химики

Сюжет
Зарплата
За последний год размер средней номинальной начисленной заработной платы в Тюменской области достиг 80 тысяч рублей и превысил на 16,4% размер среднемесячного заработка в 2023 году.

Самыми высокооплачиваемыми сферами стали добыча нефти и газа, отрасль производства химических веществ, добычи полезных ископаемых, сферы научных разработок и воздушного, космического транспорта.

По данным Тюменьстата, за год заработок специалистов в сфере добычи нефти и природного газа увеличился на 11% и составил более 214,6 тысячи рублей. На 24,4% вырос размер заработной платы работников отрасли производства химвеществ и химпродуктов — до 188,5 тысячи рублей.

У работающих в сфере научных исследований и разработок специалистов за год заработок увеличился на 13% — до 163,4 тысячи рублей, в отрасли добычи полезных ископаемых средние зарплаты выросли на 18,6% — до 180,8 тысячи рублей. Размер среднего заработка работников сферы воздушного и космического транспорта вырос за год на 10% и составил более 151 тысячи рублей.

Им платят почти 250 тысяч рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили вакансии с самой низкой заработной платой в регионе. В него вошли дворники, уборщики, секретари, буфетчики и почтальоны.

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