Средний заработок более 200 тысяч рублей: кому в Тюмени платят сотни тысяч за работу

Posted 15 декабря, 06:10
Published 15 декабря, 06:10
Modified 15 декабря, 06:12
Updated 15 декабря, 06:12
Самыми высокооплачиваемыми сферами стали добыча нефти и газа, отрасль производства химических веществ, добычи полезных ископаемых, сферы научных разработок и воздушного, космического транспорта.
По данным Тюменьстата, за год заработок специалистов в сфере добычи нефти и природного газа увеличился на 11% и составил более 214,6 тысячи рублей. На 24,4% вырос размер заработной платы работников отрасли производства химвеществ и химпродуктов — до 188,5 тысячи рублей.
У работающих в сфере научных исследований и разработок специалистов за год заработок увеличился на 13% — до 163,4 тысячи рублей, в отрасли добычи полезных ископаемых средние зарплаты выросли на 18,6% — до 180,8 тысячи рублей. Размер среднего заработка работников сферы воздушного и космического транспорта вырос за год на 10% и составил более 151 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили вакансии с самой низкой заработной платой в регионе. В него вошли дворники, уборщики, секретари, буфетчики и почтальоны.