Средний заработок более 200 тысяч рублей: кому в Тюмени платят сотни тысяч за работу

У работающих в сфере научных исследований и разработок специалистов за год заработок увеличился на 13% — до 163,4 тысячи рублей, в отрасли добычи полезных ископаемых средние зарплаты выросли на 18,6% — до 180,8 тысячи рублей. Размер среднего заработка работников сферы воздушного и космического транспорта вырос за год на 10% и составил более 151 тысячи рублей.