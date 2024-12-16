Сколько зарабатывают тюменцы? Власти озвучили цифру

Posted 16 декабря, 04:32
Published 16 декабря, 04:32
Modified 16 декабря, 04:34
Updated 16 декабря, 04:34
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях города Тюмени (без субъектов малого предпринимательства) за январь — сентябрь 2024 года увеличилась по сравнению с 2023 годом на 15,8% и составила 101 299 рублей», — указано в итогах социально-экономического развития города.
По данным мэрии Тюмени, размер среднего заработка в областной столице превышает на 10,9% среднюю зарплату в муниципалитетах юга Тюменской области. В среднем жители региона в месяц зарабатывают 91 305 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали отрасли, в которых размер среднего заработка превышает 150 тысяч рублей. Самыми богатыми в регионе являются нефтяники, химики и специалисты сферы научных исследований и разработок.