Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области

Posted 11 декабря, 06:08
Published 11 декабря, 06:08
Modified 11 декабря, 06:10
Updated 11 декабря, 06:10
В целом с начала этого года в Тюменской области было проведено более 3 тысяч мероприятий и рейдов по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, выявлено 8,8 тысячи нарушений.
Суды приняли 1 559 решений о выдворении иностранцев с территории региона и России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют ужесточить условия работы для мигрантов. Иностранцам запретят работать на производстве детских и диетических продуктов, а также торговать табачными изделиями. Кроме того, обяжут указывать в патенте на работу, при его получении, профессию.