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Posted 11 декабря, 06:08

Published 11 декабря, 06:08

Modified 11 декабря, 06:10

Updated 11 декабря, 06:10

Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области

Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области

11 декабря 2024, 06:08
Фото: 1MI.
Все они нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщила в ходе заседания регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений начальник управления по вопросам миграции УМВД Ирина Дихтярук.

В целом с начала этого года в Тюменской области было проведено более 3 тысяч мероприятий и рейдов по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, выявлено 8,8 тысячи нарушений.

Суды приняли 1 559 решений о выдворении иностранцев с территории региона и России.

Власти запретят мигрантам работать в тюменских магазинах. И не только
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют ужесточить условия работы для мигрантов. Иностранцам запретят работать на производстве детских и диетических продуктов, а также торговать табачными изделиями. Кроме того, обяжут указывать в патенте на работу, при его получении, профессию.

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