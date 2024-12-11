Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют ужесточить условия работы для мигрантов. Иностранцам запретят работать на производстве детских и диетических продуктов, а также торговать табачными изделиями. Кроме того, обяжут указывать в патенте на работу, при его получении, профессию.