В Тюменской области хотят ужесточить условия работы для мигрантов

Posted 11 декабря, 04:24
Published 11 декабря, 04:24
Modified 11 декабря, 04:26
Updated 11 декабря, 04:26
«Предлагается установить требование об указании в патентах, выдаваемых в Тюменской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина», — указано в проекте постановления, разработанном департаментом труда и занятости.
Документ может вступить в силу с 1 января 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что с января 2025 года в Тюменской области может вступить в силу постановление, накладывающее запрет на работу мигрантов на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, в розничной торговле табачными изделиями.