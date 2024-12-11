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Posted 11 декабря, 04:24

Published 11 декабря, 04:24

Modified 11 декабря, 04:26

Updated 11 декабря, 04:26

В Тюменской области хотят ужесточить условия работы для мигрантов

В Тюменской области хотят ужесточить условия работы для мигрантов

11 декабря 2024, 04:24
Фото: 1MI.
Для иностранных граждан станет теперь обязательным условием при получении патента указание профессии. В настоящее время в патентах, выдаваемых в Тюменской области, не требуется указание специальности, должности, вида трудовой деятельности иностранного гражданина.
«Предлагается установить требование об указании в патентах, выдаваемых в Тюменской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина», — указано в проекте постановления, разработанном департаментом труда и занятости.

Документ может вступить в силу с 1 января 2025 года.

В Тюменской области увеличили стоимость патента для иностранцев
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Ранее «Наш Город» писал, что с января 2025 года в Тюменской области может вступить в силу постановление, накладывающее запрет на работу мигрантов на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, в розничной торговле табачными изделиями.

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