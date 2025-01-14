Упаковщикам продуктов в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно

Posted 14 января, 06:25
Published 14 января, 06:25
Modified 14 января, 06:27
Updated 14 января, 06:27
По информации экспертов, в минувшем году упаковщикам в Тюмени готовы были платить от 71,5 до 107 тысяч рублей. В декабре спрос на упаковщиков, по данным «Авито Работа» возрос на 37%, заработная плата достигала 250 тысяч рублей.
На втором месте по итогам популярности расположилась вакансия сотрудника торгового зала со средним заработком 60,5 тысячи рублей, на третьем — оператор ПК с зарплатой 37,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень
Также в перечень вакансий, получивших наибольшее число откликов, попали сортировщик документов, оператор АЗС, проводник пассажирского вагона. Эксперты «Зарплаты.ру» подчеркнули, что все попавшие в топ вакансии не требуют опыт работы и не имеют возрастные цензы. При этом большая часть предложений предполагает частичную занятость.
«Низкий уровень безработицы в стране и дефицит большинства специалистов повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей. Для компаний вакансии с временной занятостью — это хорошая возможность закрыть хотя бы частично потребность в персонале, для соискателей — это обилие выбора вариантов подработки и возможность дополнительного заработка», — пояснили эксперты Зарплаты.Ру.
В целом за последний год количество откликов на вакансии с возможностью подработки увеличилось в 3,3 раза.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году размер среднего заработка госслужащих увеличился на 15% и достиг 50 тысяч рублей. Год назад в среднего госслужащие зарабатывали 43 тысячи рублей.