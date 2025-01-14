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Posted 14 января, 06:25

Published 14 января, 06:25

Modified 14 января, 06:27

Updated 14 января, 06:27

Вакансия упаковщика продуктов стала самой популярной у тюменцев в 2024 году

Упаковщикам продуктов в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно

14 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.

Вакансия упаковщика продуктов стала самой популярной у тюменцев в 2024 году

Сюжет
Зарплата
Вакансия упаковщика готовой продукции в супермаркете вошла в число самых популярных у тюменских соискателей в 2024 году. Об этом сообщили аналитики «Зарплаты.ру».

По информации экспертов, в минувшем году упаковщикам в Тюмени готовы были платить от 71,5 до 107 тысяч рублей. В декабре спрос на упаковщиков, по данным «Авито Работа» возрос на 37%, заработная плата достигала 250 тысяч рублей.

На втором месте по итогам популярности расположилась вакансия сотрудника торгового зала со средним заработком 60,5 тысячи рублей, на третьем — оператор ПК с зарплатой 37,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень

Также в перечень вакансий, получивших наибольшее число откликов, попали сортировщик документов, оператор АЗС, проводник пассажирского вагона. Эксперты «Зарплаты.ру» подчеркнули, что все попавшие в топ вакансии не требуют опыт работы и не имеют возрастные цензы. При этом большая часть предложений предполагает частичную занятость.

«Низкий уровень безработицы в стране и дефицит большинства специалистов повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей. Для компаний вакансии с временной занятостью — это хорошая возможность закрыть хотя бы частично потребность в персонале, для соискателей — это обилие выбора вариантов подработки и возможность дополнительного заработка», — пояснили эксперты Зарплаты.Ру.

В целом за последний год количество откликов на вакансии с возможностью подработки увеличилось в 3,3 раза.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году размер среднего заработка госслужащих увеличился на 15% и достиг 50 тысяч рублей. Год назад в среднего госслужащие зарабатывали 43 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии
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