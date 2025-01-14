Упаковщикам продуктов в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно

По информации экспертов, в минувшем году упаковщикам в Тюмени готовы были платить от 71,5 до 107 тысяч рублей. В декабре спрос на упаковщиков, по данным «Авито Работа» возрос на 37%, заработная плата достигала 250 тысяч рублей.