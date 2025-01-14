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Posted 14 января, 04:45

Published 14 января, 04:45

Modified 14 января, 04:47

Updated 14 января, 04:47

В Тюменской области растет число заболевших ОРВИ

Число заболевших гриппом в Тюменской области начало расти

14 января 2025, 04:45
Фото: 1MI.

В Тюменской области растет число заболевших ОРВИ

За последнюю неделю, с 6 по 12 января, в регионе отмечен рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и вирусами гриппа. По данным управления Роспотребнадзора, в структуре вирусов гриппа преобладает вирус гриппа А (H1N1) 09.
«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — отметили в ведомстве.

Одновременно с этим существенно сократилось число заболевших COVID-19. За первую неделю 2025 года коронавирусную инфекция выявили у 179 жителей Тюменской области. Для сравнения, за последнюю неделю 2024 года было зарегистрировано 389 случаев заболевания COVID-19. Госпитализировано 18 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в период новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сократился почти на 50%. Преимущественно в праздничные дни жители региона болели обычной простудой.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Болезни#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ
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