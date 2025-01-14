Число заболевших гриппом в Тюменской области начало расти

Posted 14 января, 04:45
Published 14 января, 04:45
Modified 14 января, 04:47
Updated 14 января, 04:47
«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — отметили в ведомстве.
Одновременно с этим существенно сократилось число заболевших COVID-19. За первую неделю 2025 года коронавирусную инфекция выявили у 179 жителей Тюменской области. Для сравнения, за последнюю неделю 2024 года было зарегистрировано 389 случаев заболевания COVID-19. Госпитализировано 18 человек, летальных исходов не зарегистрировано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в период новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сократился почти на 50%. Преимущественно в праздничные дни жители региона болели обычной простудой.