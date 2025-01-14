Что ждет рынок загородной недвижимости в 2025 году

Posted 14 января, 05:33
Published 14 января, 05:33
Modified 14 января, 05:35
Updated 14 января, 05:35
По словам эксперта, изменение стоимости загородной недвижимости будет зависеть от общего уровня инфляции, курса валют, цен на стройматериалы и топливо.
«Каждый год цены показывают прирост, так как земля — невозобновляемый ресурс. По объективным земля причинам дешеветь не может, она будет дорожать, но существенно увеличения цен, как в 2023–2024 гг., не будет», — сообщила Елена Ситникова РБК Тюмень.
Что касается спроса, то по сравнению с 2024 годом он может сократиться на 50%. По словам эксперта, в 2025 году покупатели будут более избирательны при выборе загородной недвижимости.
«Рынок возьмет курс на оздоровление — неликвидные проекты уйдут, а девелоперы начнут более точечно подбирать землю и уделять внимание развитию территории», — подчеркнула Елена Ситникова.
Эксперты прогнозируют, что в 2025 наибольшей популярностью будут пользоваться новые недорогие земли стомиостью до 1 миллиона рублей под коттеджи. Спрос на такие земельные участки был зарегистрирован в 2024 году — сегодня покупатели хотят сами строить дома и жить в новых районах.
«Большим трендом сейчас являются новые коттеджные нарезки. Пусть это недорогая земля со статусом садоводческого общества, но на ней нет старого жилфонда. Наиболее популярны участки стоимостью до миллиона рублей», — добавила Елена Ситникова.
Второй тренд — коммуникации и инфраструктура. Зачастую покупатели готовы переехать жить в свой собственный дом, но при условии, что имеется вся необходимая инфраструктура — от дорог до школ и детских садов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году стоимость частных домов выросла на 6,8% — до 7,8 миллиона рублей. Число предложений о продаже коттеджей увеличилось на 24%.