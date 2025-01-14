Что ждет рынок загородной недвижимости в 2025 году

Эксперты прогнозируют, что в 2025 наибольшей популярностью будут пользоваться новые недорогие земли стомиостью до 1 миллиона рублей под коттеджи. Спрос на такие земельные участки был зарегистрирован в 2024 году — сегодня покупатели хотят сами строить дома и жить в новых районах.