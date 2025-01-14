Стало известно, когда расширят трассу Тюмень — Омск

Posted 14 января, 05:00
Published 14 января, 05:00
Modified 14 января, 05:02
Updated 14 января, 05:02
По словам Хоценко, в данном проекте имеются значительные трудности, его реализация будет проходить в рамках конституционной модели.
«Планируются работы, точно по участкам не скажу, но федеральное финансирование по части участков трасс Тюмень — Омск и Новосибирск — Омск выделяется. Расширение этой трассы точно не за горами», — подчеркнул губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2034 году до четырех полос расширят несколько участков федеральных трасс: Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — граница Курганской области.