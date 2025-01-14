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Posted 14 января, 05:00

Published 14 января, 05:00

Modified 14 января, 05:02

Updated 14 января, 05:02

Стало известно, когда расширят трассу Тюмень — Омск

Стало известно, когда расширят трассу Тюмень — Омск

14 января 2025, 05:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Работы по расширению федеральной автодороги Тюмень — Омск до четырех полос будут проведены не ранее 2028 года. Об этом сообщил накануне на пресс-конференции губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По словам Хоценко, в данном проекте имеются значительные трудности, его реализация будет проходить в рамках конституционной модели.

«Планируются работы, точно по участкам не скажу, но федеральное финансирование по части участков трасс Тюмень — Омск и Новосибирск — Омск выделяется. Расширение этой трассы точно не за горами», — подчеркнул губернатор.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2034 году до четырех полос расширят несколько участков федеральных трасс: Тюмень — Омск, Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — граница Курганской области.

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