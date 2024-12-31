Моор назвал сроки начала строительства второй объездной дороги в Тюмени

Posted 31 декабря 2024, 13:00
Published 31 декабря 2024, 13:00
Modified 31 декабря 2024, 13:02
Updated 31 декабря 2024, 13:02
Строительство «Южного обхода» в Тюмени запланировано на 2025 год, как сообщил губернатор области.
«В следующем году мы с федеральными коллегами должны приступить к строительству южного обхода. Тогда мы очень сильно здорово сможем разгрузить город от транзитного транспорта и создать новую возможность для движения жителей города Тюмени», — рассказал Моор в эфире программы «80 лет за 80 минут».
Кроме того, в 2025 году продолжится строительство развязок на пересечении Московского тракта с улицей Сергея Джанбровского, а также в районе Патрушево на Червишевском тракте. Планируется также расширение оставшегося участка трассы от Тюмени до Тобольска до четырех полос.
Ранее сегодня полномочный представитель президента РФ Артем Жога поздравил жителей Уральского федерального округа с наступающим 2025 годом.