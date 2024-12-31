Моор назвал сроки начала строительства второй объездной дороги в Тюмени

Кроме того, в 2025 году продолжится строительство развязок на пересечении Московского тракта с улицей Сергея Джанбровского, а также в районе Патрушево на Червишевском тракте. Планируется также расширение оставшегося участка трассы от Тюмени до Тобольска до четырех полос.