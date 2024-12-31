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Posted 31 декабря 2024, 13:00

Published 31 декабря 2024, 13:00

Modified 31 декабря 2024, 13:02

Updated 31 декабря 2024, 13:02

Моор назвал сроки начала строительства второй объездной дороги в Тюмени

Моор назвал сроки начала строительства второй объездной дороги в Тюмени

31 декабря 2024, 13:00
Фото: 1MI.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе выступления на программе «80 лет за 80 минут» подвел итоги уходящего года.

Строительство «Южного обхода» в Тюмени запланировано на 2025 год, как сообщил губернатор области.

«В следующем году мы с федеральными коллегами должны приступить к строительству южного обхода. Тогда мы очень сильно здорово сможем разгрузить город от транзитного транспорта и создать новую возможность для движения жителей города Тюмени», — рассказал Моор в эфире программы «80 лет за 80 минут».

Кроме того, в 2025 году продолжится строительство развязок на пересечении Московского тракта с улицей Сергея Джанбровского, а также в районе Патрушево на Червишевском тракте. Планируется также расширение оставшегося участка трассы от Тюмени до Тобольска до четырех полос.

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Ранее сегодня полномочный представитель президента РФ Артем Жога поздравил жителей Уральского федерального округа с наступающим 2025 годом.

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#Иван Солдатов#Общество#Транспорт#Новости тюмени#Строительство дорог#Моор
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