В Тюменской области похолодает до -19

Posted 14 января, 01:16
Published 14 января, 01:16
Modified 14 января, 01:16
Updated 14 января, 01:16
В Тюмени 14 января года ожидается пасмурная погода снег во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -5….-8, в темное время термометры покажут -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 16:26, продолжительность дня 7 часов 19 минут.
В Тобольске 14 января ожидается пасмурная погода, снег в вечерние часы. Утром и днем ожидается -7…-6, в вечерние часы температура воздуха составит -6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 5 минут.
В Ишиме 14 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -10…-7, ночью ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45 закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 32 минуты.