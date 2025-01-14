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Posted 14 января, 01:16

Published 14 января, 01:16

Modified 14 января, 01:16

Updated 14 января, 01:16

В Тюменской области похолодает до -19

В Тюменской области похолодает до -19

14 января 2025, 01:16
Фото: 1MI.
В Тюменской области 14 января синоптики прогнозируют туман и изморозь, небольшой снег в отдельных районах. Максимальная дневная температура воздуха составит -3….-8, местами до -13, ночью ожидается до -9…-14, при прояснении до -19. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Тюмени 14 января года ожидается пасмурная погода снег во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -5….-8, в темное время термометры покажут -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 16:26, продолжительность дня 7 часов 19 минут.

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В Тобольске 14 января ожидается пасмурная погода, снег в вечерние часы. Утром и днем ожидается -7…-6, в вечерние часы температура воздуха составит -6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 5 минут.

В Ишиме 14 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -10…-7, ночью ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45 закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 32 минуты.

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