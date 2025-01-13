Тюменец купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «Столото», тюменец приобрел билет за 200 рублей на два тиража подряд в мобильной версии сайта «Столото», угадал все числа и стал обладателем суперприза в размере 17,4 миллиона рублей.