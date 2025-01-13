Тюменец купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Posted 13 января, 08:34
Published 13 января, 08:34
Modified 13 января, 08:36
Updated 13 января, 08:36
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «Столото», тюменец приобрел билет за 200 рублей на два тиража подряд в мобильной версии сайта «Столото», угадал все числа и стал обладателем суперприза в размере 17,4 миллиона рублей.
«Всё или ничего» — быстрая лотерея с повышенным призовым фондом. Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число самых везучих регионов России. С начала года тюменцы выиграли в лотереи свыше десяти миллионов рублей.