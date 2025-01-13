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Posted 13 января, 08:34

Published 13 января, 08:34

Modified 13 января, 08:36

Updated 13 января, 08:36

Тюменец выиграл в лотерею более 17 миллионов рублей

Тюменец купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

13 января 2025, 08:34
Фото: 1MI.

Тюменец выиграл в лотерею более 17 миллионов рублей

Более 17 миллионов рублей выиграл в лотерею «Всё или ничего» житель Тюменской области. Суперприз был разыгран 11 января.

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе «Столото», тюменец приобрел билет за 200 рублей на два тиража подряд в мобильной версии сайта «Столото», угадал все числа и стал обладателем суперприза в размере 17,4 миллиона рублей.

«Всё или ничего» — быстрая лотерея с повышенным призовым фондом. Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного.

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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число самых везучих регионов России. С начала года тюменцы выиграли в лотереи свыше десяти миллионов рублей.

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