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Posted 13 января, 11:47

Published 13 января, 11:47

Modified 13 января, 11:58

Updated 13 января, 11:58

Тюменцы отказываются прописывать мигрантов у себя в квартирах

Без новоселья. Тюменцы отказываются прописывать мигрантов у себя в квартирах

13 января 2025, 11:47
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцы отказываются прописывать мигрантов у себя в квартирах

Жители Тюмени все чаще отказывают мигрантам в прописке в своих домах. Как стало известно, никто не хочет иметь проблем с законом и боится ужесточившейся миграционной политики.

Как сообщает портал URA.RU, многие люди боятся ответственности, к которой могут привлечь за организацию «резиновых квартир» — это те жилища, в которых прописывают по несколько мигрантов, чтобы гости из стран СНГ могли получить временную регистрацию.

Сейчас многие попросту отказываются от этого, поскольку считают, что такая авантюра не стоит никаких денег из-за того, что миграционное законодательство слишком сильно ужесточилось.

Многим мигрантам и вовсе отказывают от предоставления квартиры или другой недвижимости. Многие боятся того, что гости могут быть опасны или хозяев недвижимости притянут за организацию незаконной миграции.

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Ранее сообщалось о том, что мигранты наводнили многоэтажку в Тюмени тараканами и клопами.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты#Регистрация мигрантов
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