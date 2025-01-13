Без новоселья. Тюменцы отказываются прописывать мигрантов у себя в квартирах

Posted 13 января, 11:47
Published 13 января, 11:47
Modified 13 января, 11:58
Updated 13 января, 11:58
Как сообщает портал URA.RU, многие люди боятся ответственности, к которой могут привлечь за организацию «резиновых квартир» — это те жилища, в которых прописывают по несколько мигрантов, чтобы гости из стран СНГ могли получить временную регистрацию.
Сейчас многие попросту отказываются от этого, поскольку считают, что такая авантюра не стоит никаких денег из-за того, что миграционное законодательство слишком сильно ужесточилось.
Многим мигрантам и вовсе отказывают от предоставления квартиры или другой недвижимости. Многие боятся того, что гости могут быть опасны или хозяев недвижимости притянут за организацию незаконной миграции.