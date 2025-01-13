Стало известно, сколько домов отремонтируют в Тюменской области в этом году

Posted 13 января, 11:10
Published 13 января, 11:10
Modified 13 января, 11:15
Updated 13 января, 11:15
По сообщениям специалистов департамента, будет отремонтировано одна тысяча и 283 дома. Это в два раза больше, чем в ушедшем году.
Также в ведомстве отметили, что в 2024 г. подрядные организации отремонтировали общедомовое имущество в 700 многоквартирных домах по региональной программе. В частности, это крыши, опорные балки, фасады, фундаменты, и другие объекты, как например, лифты или почтовые ящики. Годовой план при этом был выполнен полностью, на 100%.