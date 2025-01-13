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Posted 13 января, 11:10

Published 13 января, 11:10

Modified 13 января, 11:15

Updated 13 января, 11:15

Стало известно, сколько домов отремонтируют в Тюменской области в этом году

Стало известно, сколько домов отремонтируют в Тюменской области в этом году

13 января 2025, 11:10
Фото: Изображение Midjourney.
Департамент ЖКХ рассказал о том, сколько домов в этом году капитально отремонтируют. Среди них почти 1300 жилищ по разным районам города.

По сообщениям специалистов департамента, будет отремонтировано одна тысяча и 283 дома. Это в два раза больше, чем в ушедшем году.

Также в ведомстве отметили, что в 2024 г. подрядные организации отремонтировали общедомовое имущество в 700 многоквартирных домах по региональной программе. В частности, это крыши, опорные балки, фасады, фундаменты, и другие объекты, как например, лифты или почтовые ящики. Годовой план при этом был выполнен полностью, на 100%.

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Ранее сообщалось о том, что срыв ремонта детской больницы в Тюмени обернулся уголовным делом.

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