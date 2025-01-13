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Posted 13 января, 11:15

Published 13 января, 11:15

Modified 13 января, 11:46

Updated 13 января, 11:46

В Тюмени мужчина организовал наркопритон прямо у себя дома

Приходите в мой дом. В Тюмени мужчина организовал наркопритон прямо у себя дома

13 января 2025, 11:15
Фото: 1MI.

В Тюмени мужчина организовал наркопритон прямо у себя дома

Сюжет
Наркотики
В Тюмени вынесли приговор 59 летнему местному жителю, решившему приятно скрашивать досуг у себя дома, развлекаясь со своими гостями. Но вместо безобидного досуга за настольными играми, мужчина организовал настоящий наркопритон.

Как рассказали представители областной прокуратуры, мужчина систематически приглашал к себе гостей, для того чтобы употреблять запрещенные вещества в неограниченных количествах.

Гости приносили синтетику, героин и другие подозрительные элементы, владелец жилища был не против, пока ему тоже предлагали дозы. В течение нескольких месяцев через квартиру прошли десятки наркоманов.

Мужчину задержали и прикрыли его притон. При этом преступление он совершил на момент своего условно-досрочного освобождения. Ранее фигурант был осужден за незаконную регистрацию мигрантов.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени полицейские поймали нарко-кондитеров.

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