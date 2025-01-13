Приходите в мой дом. В Тюмени мужчина организовал наркопритон прямо у себя дома

Posted 13 января, 11:15
Published 13 января, 11:15
Modified 13 января, 11:46
Updated 13 января, 11:46
Как рассказали представители областной прокуратуры, мужчина систематически приглашал к себе гостей, для того чтобы употреблять запрещенные вещества в неограниченных количествах.
Гости приносили синтетику, героин и другие подозрительные элементы, владелец жилища был не против, пока ему тоже предлагали дозы. В течение нескольких месяцев через квартиру прошли десятки наркоманов.
Мужчину задержали и прикрыли его притон. При этом преступление он совершил на момент своего условно-досрочного освобождения. Ранее фигурант был осужден за незаконную регистрацию мигрантов.