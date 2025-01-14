Над Тюменью взошла Волчья Луна. ФОТО для тех, кто спал

Posted 14 января, 04:22
Published 14 января, 04:22
Modified 14 января, 04:25
Updated 14 января, 04:25
«Название Волчья Луна присуще культуре индейцев северной Америки, и в данном случае означает опасность волков, которые в это время года голодные и злые. Впрочем, про наших волков можно сказать то же самое», — пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов.
Кстати, помимо полнолуния в ночь с 13 на 14 января тюменцы могли наблюдать планету Марс, приблизившуюся к Луне на минимальное расстояние.
«Наверное, многие вечером заметили рядом с полной Луной оранжевую звездочку — это Марс. В течение ночи расстояние между ними сокращалось. Жители США и западной Африки 14 января утром смогут наблюдать, как Луна закрывает собой Марс. У нас этого видно не будет», — сообщил Виталий Угренинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году ожидаются четыре затмения, в том числе два частных солнечных, 29 марта и 21 сентября, и два полных лунных, 14 марта и 7 сентября. С территории нашей страны можно будет наблюдать два полных лунных затмения и одно частное солнечное.