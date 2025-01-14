Над Тюменью взошла Волчья Луна. ФОТО для тех, кто спал

Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году ожидаются четыре затмения, в том числе два частных солнечных, 29 марта и 21 сентября, и два полных лунных, 14 марта и 7 сентября. С территории нашей страны можно будет наблюдать два полных лунных затмения и одно частное солнечное.