nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 04:22

Published 14 января, 04:22

Modified 14 января, 04:25

Updated 14 января, 04:25

Над Тюменью взошла Волчья Луна

Над Тюменью взошла Волчья Луна. ФОТО для тех, кто спал

14 января 2025, 04:22
Фото: Старая Башня.

Над Тюменью взошла Волчья Луна

Первое полнолуние 2025 года или Волчью Луну могли наблюдали в ночь с 13 на 14 января жители Тюменской области. Фотографиями первого январского полнолуния тюменцы поделились в социальных сетях.
«Название Волчья Луна присуще культуре индейцев северной Америки, и в данном случае означает опасность волков, которые в это время года голодные и злые. Впрочем, про наших волков можно сказать то же самое», — пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов.
Фото: Тюмень №1

Кстати, помимо полнолуния в ночь с 13 на 14 января тюменцы могли наблюдать планету Марс, приблизившуюся к Луне на минимальное расстояние.

Фото: Тюмень №1
«Наверное, многие вечером заметили рядом с полной Луной оранжевую звездочку — это Марс. В течение ночи расстояние между ними сокращалось. Жители США и западной Африки 14 января утром смогут наблюдать, как Луна закрывает собой Марс. У нас этого видно не будет», — сообщил Виталий Угренинов.
В первый день 2025 года тюменское небо озарило полярное сияние. ФОТО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году ожидаются четыре затмения, в том числе два частных солнечных, 29 марта и 21 сентября, и два полных лунных, 14 марта и 7 сентября. С территории нашей страны можно будет наблюдать два полных лунных затмения и одно частное солнечное.

Читайте также:
В Тюменской области похолодает до -19Без новоселья. Тюменцы отказываются прописывать мигрантов у себя в квартирахПриходите в мой дом. В Тюмени мужчина организовал наркопритон прямо у себя дома
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Луна#Полнолуние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика